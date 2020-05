Thắng trận tại Cúp Quốc gia, các đội bóng được thưởng 10 - 30 triệu đồng

DANH SÁCH 8 SVĐ SẼ MỞ CỬA ĐÓN KHÁN GIẢ TẠI VÒNG LOẠI CUP QG 2020

| 23/05:

• THIÊN TRƯỜNG (DNH Nam Định vs HAGL)

| 24/05:

• AN GIANG (An Giang vs Long An)

• VINH (SLNA vs Bình Định)

• BÀ RỊA (BRVT vs Sài Gòn)

• TỰ DO (Huế vs SHB ĐN)

| 25/05:

• PVF (Phố Hiến vs Thanh Hóa)

• BÌNH PHƯỚC (Bình Phước vs Đắk Lắk)

• HÀ TĨNH (HLHT vs XM Fico Tây Ninh)