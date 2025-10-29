Thanh Hóa hạ SLNA 1-0, HLV Choi nói chưa nhận lương 3 tháng Rimario trừng phạt lỗi Cao Văn Bình ở phút 32, giúp Đông Á Thanh Hóa thắng SLNA 1-0 tại vòng 8 V-League 2025/26. Sau trận, HLV Choi Won-kwon nói đội 4-5 tháng chưa lương, bản thân 3 tháng.

Một khoảnh khắc ở phút 32 đã tách đôi số phận trận đấu trên sân Vinh: sai lầm của thủ môn Cao Văn Bình mở toang khung thành, và Rimario không bỏ lỡ, ghi bàn duy nhất giúp Đông Á Thanh Hóa thắng Sông Lam Nghệ An 1-0 tại vòng 8 V-League 2025/26. Ba điểm này được chính HLV Choi Won-kwon gọi là thành quả của nỗ lực và chuẩn bị, trong bối cảnh ông tiết lộ đội bóng đã 4-5 tháng chưa nhận lương, riêng ông 3 tháng.

HLV Choi Won-kwon có những chia sẻ sau trận thắng SLNA. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Khoảnh khắc định đoạt: sai lầm thủ môn và bản năng của Rimario

Thế trận cân bằng, giàu va chạm ngay từ đầu. Cả SLNA và Thanh Hóa đều tạo ra các tình huống hứa hẹn, nhưng những pha dứt điểm thiếu chính xác khiến cầu môn chưa rung lên sớm. Bước ngoặt đến ở phút 32: từ một pha xử lý thiếu an toàn của hàng thủ và thủ môn Cao Văn Bình, Rimario chớp thời cơ dứt điểm vào khung thành trống, đưa đội khách vượt lên.

Trong các trận đấu căng như dây đàn, đội nào tận dụng được sai sót sẽ nắm đằng chuôi. Ở Vinh, Thanh Hóa làm điều đó tốt hơn: không cần nhiều nhịp chạm, chỉ một quyết định đúng lúc của tiền đạo chủ lực là đủ mở khóa trận đấu.

Hiệp hai: SLNA đẩy cao, Thanh Hóa bịt khoảng trống

Sau giờ nghỉ, SLNA dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Đội chủ nhà gia tăng áp lực nhưng không xuyên qua được lớp phòng ngự thi đấu chắc chắn của Thanh Hóa. Trong khi đó, đội khách chọn phương án an toàn, ưu tiên tổ chức khối phòng ngự kỷ luật, tranh chấp quyết liệt và chờ cơ hội phản công.

SLNA không chỉ bế tắc ở khâu ra quyết định cuối cùng mà còn nhiều lần tự đặt mình vào rủi ro bởi các pha xử lý thiếu an toàn ở tuyến dưới. Thanh Hóa vì thế có thời điểm tiến gần bàn nhân đôi cách biệt, song 1-0 là đủ để khép lại trận đấu.

Góc chiến thuật: bảo vệ lợi thế bằng cấu trúc thấp, chuyển trạng thái gọn nhẹ

Sau bàn mở tỷ số, Thanh Hóa chuyển trọng tâm sang kiểm soát không gian thay vì kiểm soát bóng. Các tuyến duy trì cự ly gần, giảm tối đa khoảng trống giữa hậu vệ và tiền vệ. Cách tiếp cận này buộc SLNA phải đưa bóng ra biên hoặc dứt điểm từ các vị trí không thuận lợi.

Ở chiều ngược lại, SLNA cố gắng tăng tốc độ luân chuyển sau hiệp một bế tắc. Nhưng khi những đường bóng quyết định vẫn thiếu độ chính xác, sự kiên định và tập trung của hệ thống phòng ngự đội khách trở thành sự khác biệt.

Phát biểu đáng chú ý: chiến thắng không nhờ may mắn, và chuyện lương

HLV Choi Won-kwon nhấn mạnh tính xứng đáng của 3 điểm: “Chúng tôi đã thể hiện được hết những gì mà chúng tôi đã làm. Trận đấu này, chúng tôi đã làm được điều quan trọng nhất là giành trọn 3 điểm”.

Ông đồng thời chia sẻ về khó khăn hậu trường: “Như các bạn đã biết, tình hình của Đông Á Thanh Hóa cực kỳ khó khăn. Đến thời điểm bây giờ, đã 4-5 tháng rồi chúng tôi chưa nhận được lương. Tôi đến đây làm việc cũng đã 3 tháng rồi chưa có lương. Nhưng với trận đấu ngày hôm nay thắng lợi, nó sẽ làm thay đổi tình huống, thay đổi thứ hạng. Tôi hy vọng rằng nó sẽ làm gắn kết và thay đổi tốt hơn cho đội bóng của chúng tôi về hậu trường phía sau”.

Tác động: 3 điểm đầu tiên sau 8 vòng và cú hích tâm lý

Chiến thắng tại Vinh không chỉ cởi trói áp lực thành tích cho Thanh Hóa mà còn mang giá trị tinh thần đặc biệt trong bối cảnh khó khăn tài chính. Theo diễn biến được ghi nhận, đây là 3 điểm đầu tiên của đội sau 8 vòng đấu V-League 2025/26 — một cột mốc có thể giúp phòng thay đồ thêm gắn kết, đúng như kỳ vọng của HLV Choi.

Bằng việc biến khoảnh khắc đối phương mắc lỗi thành chiến thắng, Thanh Hóa nhắc lại nguyên tắc then chốt của bóng đá đỉnh cao: sự tập trung và tính kỷ luật ở cả hai vòng cấm. Trên hành trình còn dài, 90 phút tại Vinh có thể là nền tảng để đội bóng xứ Thanh thay đổi quỹ đạo.

Những dữ kiện chính