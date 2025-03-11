Thanh Hóa thua Viettel 0-1, HLV Choi chỉ ra nguyên nhân Thua Thể Công Viettel 0-1 ở vòng 9 V.League 2025/26, Đông Á Thanh Hóa chỉ có 7 điểm. HLV Choi chê hiệp một lép vế, hiệp hai phung phí; chấn thương không phải cái cớ.

Đông Á Thanh Hóa thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 9 V.League 2025/26, tiếp tục kẹt ở nửa dưới bảng xếp hạng với 7 điểm. HLV Choi Won Kwon thừa nhận đội bị lấn át ngay hiệp một và không tận dụng được cơ hội sau giờ nghỉ, coi đây là mấu chốt dẫn đến trận thua.

Thanh Hóa (áo vàng) thất bại trước Viettel.

Khoảnh khắc then chốt: thủng lưới sớm, cục diện đổi chiều

HLV Choi nhìn thẳng vào vấn đề chuyên môn ở các thời điểm quyết định: “Thể Công Viettel chơi tốt hơn, nhất là trong hiệp 1. Nếu chúng tôi không bị thủng lưới sớm, cơ hội giành điểm là có. Tuy nhiên, dù có cơ hội trong hiệp hai, các cầu thủ vẫn không tận dụng được, và đó là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại.”

Từ thế bị động sau bàn thua, Thanh Hóa nỗ lực đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ. Dù vậy, hiệu suất xử lý ở 1/3 cuối sân vẫn là tử huyệt khi các cơ hội xuất hiện nhưng không được chuyển hóa thành bàn thắng.

Chấn thương trụ cột: thực tế khó khăn nhưng không phải cái cớ

Thanh Hóa chịu tổn thất lực lượng với loạt ca chấn thương như Lucas, Thái Sơn, A Mít và Doãn Ngọc Tân. Dẫu vậy, HLV Choi khẳng định tiêu chuẩn chuyên nghiệp không cho phép viện dẫn lý do: “Trong bóng đá không có chỗ cho sự bào chữa. … nếu những cầu thủ ra sân không thể hiện được mình thì họ sẽ không bao giờ có cơ hội khác. Sự chuyên nghiệp được thể hiện qua kết quả, và hôm nay Viettel đã làm tốt hơn.”

Thông điệp được nhắc lại xuyên suốt: cơ hội thi đấu phải được trả lời bằng chất lượng màn trình diễn, không phụ thuộc hoàn cảnh.

Cầu thủ trẻ và chuẩn mực tiến bộ

Với trường hợp Lê Văn Thuận, nhà cầm quân người Hàn Quốc đề cao trách nhiệm tự thân của cầu thủ trẻ: “Văn Thuận có năng lực, nhưng nếu không tự mình nỗ lực thì sẽ không thể tiến bộ… Tôi trao cơ hội cho cậu ấy không phải vì chơi hay, mà vì đội không còn lựa chọn nào khác.”

Ông cũng thừa nhận rào cản ngôn ngữ ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện và phát triển, đồng thời nhắn nhủ: “Muốn khẳng định mình, họ cần thể hiện ở CLB trước khi mơ đến đội tuyển quốc gia.”

Thống kê sau 9 vòng và tác động cục diện

Sau 9 trận, Thanh Hóa có 1 chiến thắng, 4 trận hòa và 4 thất bại, đạt 7 điểm, đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng. Hiệu suất tích lũy điểm thấp khiến đội bóng xứ Thanh đối mặt áp lực lớn cho chặng đường còn lại.

Chỉ số Giá trị Vòng đã đấu 9 Thắng 1 Hòa 4 Thua 4 Điểm 7 Vị trí Nửa cuối bảng

Nếu không sớm cải thiện tinh thần và tính chuyên nghiệp, Thanh Hóa có nguy cơ bị kéo sâu vào cuộc đua trụ hạng khốc liệt ở giai đoạn hai mùa giải.

