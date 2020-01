Thành lập Trung tâm Bệnh nhiệt đới tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An

Sáng nay 1/1/2020, Trung tâm Bệnh nhiệt đới trực thuộc Bệnh viện HNĐK Nghệ An tổ chức lễ khai trương, chính thức đi vào hoạt động.

Dự lễ có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Y tế; Tiến sỹ Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, đại diện lãnh đạo Bệnh viện HNĐK Nghệ An, các bệnh viện trong tỉnh và các cơ quan liên quan.

Trung tâm Bệnh nhiệt đới là đơn vị lâm sàng có 117 giường bệnh, trên cơ sở vật chất, thiết bị và nhân lực hiện có của Khoa Bệnh nhiệt đới của Bệnh viện.

Thăm khám cho bệnh nhân tại Phòng Cấp cứu - Trung tâm Bệnh nhiệt đới. Ảnh: Lâm Tùng

Trung tâm có 2 khoa là Nhiễm khuẩn tổng hợp và Vi rút Ký sinh trùng cùng 7 Phòng công năng gồm: Phòng siêu âm, Phòng XQ, Phòng Khám ngoại trú về HIV, Phòng khám viêm gan virut, Phòng khám tư vấn điều trị bệnh truyền nhiễm, Bộ phận tiếp đón 1 cửa, phòng cấp phát thuốc ngoại trú.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm. Ảnh: Lâm Tùng

Trung tâm Bệnh nhiệt đới là một Trung tâm chuyên ngành y khoa, có chức năng giúp Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An xây dựng chiến lược phát triển chuyên ngành truyền nhiễm - nhiễm trùng trên toàn địa bàn tỉnh và tiến tới khu vực Bắc Trung bộ; Chỉ đạo tuyến cơ sở về chuyên môn kỹ thuật, đào tạo phát triển mạng lưới chuyên khoa và là cơ sở đào tạo thực hành chuyên khoa truyền nhiễm; Là tuyến cuối cùng về khám và điều trị các bệnh về truyền nhiễm - nhiễm trùng trong tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ.

Trung tâm cũng là cơ sở thực hành đào tạo đồng thời tham gia giảng dạy chuyên khoa truyền nhiễm cho cán bộ y tế và học sinh, sinh viên thuộc lĩnh vực y tế, chuyên ngành y khoa; Tham gia đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học cho Bộ Y tế, Trường Đại học Y khoa Vinh và các trường đại học, cao đẳng khác khi được phân công; Tổ chức đào tạo và đào tạo lại cho các cán bộ trong bệnh viện và các cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên khoa. Ngoài các nhiệm vụ trên, Trung tâm còn có nhiệm vụ phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và các viện trung tâm chuyên ngành khác như Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Nghệ An... giám sát, phòng chống bệnh dịch truyền nhiễm lưu hành và các bệnh dịch mới xuất hiện. Cùng với đó tư vấn về theo dõi, phòng chống và quản lý bệnh Truyền nhiễm cho người bệnh, gia đình và cộng đồng. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng chống theo dõi các bệnh truyền nhiễm.

Tiến sỹ Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế mong muốn các y, bác sỹ, cán bộ Trung tâm nỗ lực học tập để đáp ứng yêu cầu của một trung tâm kỹ thuật chuyên sâu. Ảnh: Lâm Tùng

Phát biểu tại lễ khai trương, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Tiến sỹ Dương Đình Chỉnh khẳng định, việc ra đời Trung tâm Bệnh nhiệt đới - trung tâm y tế chuyên sâu thứ 4 của Bệnh viện HNĐK Nghệ An và là trung tâm thứ 7 của tỉnh sẽ góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển kỹ thuật chuyên sâu của ngành y tế Nghệ An. Đồng chí mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm cùng đoàn kết, nỗ lực để đưa Trung tâm phát triển lên tầm cao mới, trong đó chú trọng khâu đào tạo nhân lực, phát triển kỹ thuật cao theo từng giai đoạn.

"Không chỉ làm tốt công tác khám, chữa các bệnh liên quan đến truyền nhiễm mà Trung tâm cần phối hợp tốt với Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Nghệ An làm tốt công tác dự phòng, kiểm soát dịch bệnh" - Giám đốc Dương Đình Chỉnh nhấn mạnh.

Tiến sỹ Quế Anh Trâm được giao nhiệm vụ điều hành Trung tâm Bệnh nhiệt đới phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Tùng

Trao quyết định Điều hành Trung tâm và Trưởng khoa Vi rút Ký sinh trùng cho Tiến sỹ Quế Anh Trâm; Phụ trách Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp cho bác sỹ CK I Hà Phúc Hòa. Ảnh: Lâm Tùng

Cũng tại lễ khai trương, Tiến sỹ Quế Anh Trâm được trao quyết định Điều hành Trung tâm và Trưởng khoa Vi rút Ký sinh trùng; bác sỹ CK I Hà Phúc Hòa được giao phụ trách Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp./.