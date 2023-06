Thành phố Vinh cần tạo sự phát triển 'khác biệt' trên 3 phương diện khi trở thành đô thị biển

Sáng 28/6, trong phiên họp thường kỳ tháng 6/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện một số ban Đảng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và lãnh đạo một số sở, ngành.

TẠO NỀN TẢNG CHO GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI

Sau gần 3 năm thực hiện Quyết định số 827, các nhiệm vụ phát triển thành phố Vinh được triển khai nghiêm túc và đạt được một số kết quả nhất định. Tỉnh Nghệ An đã có chủ trương ưu tiên, tập trung nguồn lực cho phát triển thành phố. Một số ngành, lĩnh vực như: Giáo dục và Đào tạo, Y tế đã hình thành yếu tố trung tâm vùng.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, bối cảnh, hoàn cảnh thực hiện Quyết định số 827 đối diện không ít khó khăn, thách thức khi chịu tác động của dịch Covid -19, nguồn lực lại hạn chế, trong khi thời gian thực hiện chỉ 3 năm, đến hết năm 2023 có 5/18 chỉ tiêu dự kiến chưa đạt. Thành phố Vinh còn thiếu nhiều điều kiện để xứng tầm đầu tàu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ.

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện Quyết định số 827 trong gần 3 năm qua; đặc biệt tập trung thảo luận, đưa ra các định hướng, giải pháp để phát triển thành phố Vinh trong giai đoạn mới gắn với thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh khẳng định: Qua thực hiện Quyết định số 827, kết quả rất quan trọng là việc mở rộng địa giới hành chính thành phố đã được triển khai. Tỉnh cũng đã ban hành cơ chế về nguồn lực cho thành phố; đồng thời, ủng hộ vốn vay dự án phát triển hạ tầng khu đô thị.

Bí thư Thành ủy Vinh kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính gắn với quy hoạch tổng thể thành phố Vinh mở rộng. Sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về Nghệ An, tỉnh quan tâm về cơ chế mạnh mẽ hơn để thành phố có thêm nguồn lực, điều kiện phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu về nội dung này, chia sẻ với những khó khăn khách quan do bối cảnh, hoàn cảnh trong gần 3 năm thực hiện Quyết định số 827, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết: Dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định rất rõ vai trò động lực của thành phố Vinh; đồng thời, Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng xác định thành phố Vinh là 1 trong 2 động lực phát triển chính của tỉnh.

Trên cơ sở phân tích, chỉ ra những nền tảng hết sức cốt lõi đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, sau khi Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về Nghệ An được ban hành; cùng với triển khai các nội dung thực hiện Nghị quyết, nhất là xây Chương trình hành động thực hiện, cần tiến hành xây dựng dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ; đồng thời, trên cơ sở tinh thần Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về Nghệ An, cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế tầm quốc gia cho thành phố Vinh.

SẼ ĐỀ XUẤT TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH MỚI CHO THÀNH PHỐ VINH

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá, qua gần 3 năm thực hiện Quyết định số 827, có thể thấy kết quả đạt được là tầm nhìn, nhận thức, mục tiêu về phát triển thành phố Vinh đã thể hiện rõ; trong đó có việc mở rộng địa giới hành chính, không gian đô thị của thành phố.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Thành phố Vinh không chỉ khẳng định là đầu tàu, cực tăng trưởng của tỉnh, mà trên một số lĩnh vực như: y tế, giáo dục, tài chính đã định hình thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ. Kết quả đạt được tạo nền tảng, tiền đề rất quan trọng cho việc phát triển thành phố Vinh từ nay đến năm 2030.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm: Việc phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị của tỉnh; trong đó, cao nhất là của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Song hành với đó, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An đồng thời đề nghị thành phố Vinh chủ động rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng để có đội ngũ cán bộ đủ năng lực đảm đương các phần việc mà tỉnh phân cấp.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý lưu ý, thành phố Vinh phải tạo được sự "khác biệt" trong quá trình phát triển trên 3 phương diện: vệ sinh môi trường, trật tự xã hội, văn minh đô thị; đô thị thông minh; thành phố đêm, kinh tế đêm; gắn với điểm mới xây dựng Vinh là thành phố biển sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Thành phố Vinh cũng cần rà soát quỹ đất, ưu tiên giữ gìn các mảng xanh; bảo vệ các ao, hồ để giữ không gian mặt nước cho đô thị, vừa tạo cảnh quan, đảm bảo môi trường, vừa chống ngập úng.

Một góc đô thị Vinh. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Thống nhất với các kiến nghị đề xuất, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần bám sát tiến độ thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính, không gian đô thị của thành phố Vinh để đến quý I/2024 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng ý lập quy hoạch tổng thể thành phố Vinh mở rộng, trong đó, lưu ý quy hoạch không gian ngầm cho phát triển lâu dài; và có cơ chế mạnh mẽ để thành phố phát triển.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh sẽ tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định mới về phát triển thành phố Vinh, trong đó, xây dựng cơ chế, chính sách mới cho thành phố.