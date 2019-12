Thành phố Vinh chỉnh trang đô thị phục vụ nhân dân vui Tết

Quyết liệt giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT

Công tác giải tỏa vỉa hè, chỉnh trang đô thị được TP.Vinh tiến hành thường xuyên trong năm 2019 với nhiều đợt ra quân, ghi nhận kết quả đáng khích lệ.

Mặc dù vậy, thực tế cho thấy thời điểm cuối năm, sức mua của người dân tăng cao, tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng, lề đường diễn ra phổ biến ở nhiều tuyến phố. Trước thực tế đó, UBND TP.Vinh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền các phường, xã tiến hành đợt ra quân cao điểm giải tỏa hành lang ATGT, vỉa hè để người dân đón Tết an toàn, lành mạnh.

Đường Lê Nin lung linh về đêm. Ảnh: Quang An Theo kế hoạch đề ra, các lực lượng của thành phố, nòng cốt là Đội Quản lý trật tự đô thị sẽ tổ chức 3 đợt ra quân cao điểm giải tỏa hành lang, vỉa hè trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Cụ thể, đợt 1 diễn ra từ ngày 25/11/2019 đến ngày 14/1/2020, trong thời gian này, mỗi ngày Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố bố trí các đoàn công tác, phối hợp với UBND các phường, xã và Đội Phản ứng nhanh của thành phố tổ chức tuyên truyền kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, tham mưu xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Các tuyến đường được UBND TP. Vinh chọn làm đường hoa gồm: đường Hồ Tùng Mậu, Lê Mao và đường Trường Thi. Ảnh: Lâm Tùng

Đợt 2 kéo dài từ ngày 15/1/2020 đến ngày 22/1/2020 (Tức là từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 Âm lịch năm Kỷ Hợi 2019), đây được xem là tuần lễ cao điểm. Đội quản lý trật tự phối hợp với UBND, Công an các phường, xã và Công an thành phố Vinh tập trung kiểm tra, giải tỏa và xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để bày bán, kinh doanh hàng hóa, đổ rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng không đúng nơi quy định; tháo dỡ các mái che, lều quán dựng trái phép trên vỉa hè, đặt các loại biển quảng cáo không đúng nơi quy định; xử lý các hành vi lấn chiếm đất công, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; các trường hợp xây dựng nhà ở, công trình không phép, sai phép, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp...

Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh thu giữ xe đẩy bán hàng rong. Ảnh: Hồng Quang Đợt ra quân thứ 3 bắt đầu từ ngày 30/1/2020 đến ngày 28/2/2020 (từ ngày 6/1/2020 đến ngày 5/2/2020 Âm lịch năm Canh Tý 2020), phân công lực lượng thường xuyên kiểm tra các tuyến đường, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang giao thông sau Tết Nguyên đán. Đặc biệt, trong dịp Tết, người dân các vùng đổ về thành phố để bán hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Do đó, các lực lượng có nhiệm vụ hướng dẫn cho nhân dân kinh doanh, bày bán hàng hóa, các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu đón Xuân mới đúng nơi quy định, đảm bảo có trật tự và văn minh đô thị, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông. Thành phố cũng chỉ đạo riêng UBND phường Hồng Sơn phải xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng, phối hợp với Ban Quản lý chợ Vinh và các lực lượng chức năng của thành phố để tổ chức, quản lý và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vỉa hè khu vực chợ Vinh và Phố Đêm Cao Thắng, đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; UBND phường Trường Thi xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng, phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố đảm bảo trật tự khu vực phố đi bộ Trường Thi sau khi phố đi bộ được đưa vào hoạt động.

Thành phố Vinh gấp rút thi công phố đi bộ chuẩn bị đưa vào hoạt động vào đầu năm 2020. Ảnh: Quang An "Nắm được tinh thần chỉ đạo của thành phố, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng huy động tối đa nhân lực, vật lực để tuyên truyền và tập trung giải tỏa hành lang ATGT, phát hiện xử lý kịp thời các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán trong dịp cuối năm. Đặc biệt là các điểm nóng, thường xuyên vi phạm như: Khu vực chợ Quán Bánh, xã Nghi Phú; chợ Cửa Bắc; Khu vực Bến xe Vinh; chợ Ga Vinh; chợ Bến Thủy; Khu vực trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, xã Nghi Phú; các khu vực thành phố bố trí điểm bán hoa, cây cảnh... Bên cạnh việc giải tỏa, công tác duy trì trật tự sau khi giải tỏa cũng được thành phố chú trọng, tại các điểm nóng sẽ cắt cử lực lượng tuần tra, theo dõi, tránh tình trạng tái lấn chiếm". Ông Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng phòng quản lý đô thị TP.Vinh Chỉnh trang các con đường đón Tết





Năm 2019, riêng Đội Quản lý trật tự đô thị TP.Vinh xử lý 1.666 vụ việc liên quan đến trật tự đô thị, thu nộp ngân sách gần 7,5 tỷ đồng; trong đó riêng về trật tự xây dựng, xử lý 1.235 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước 6,9 tỷ đồng. Thành phố Vinh cải tạo 1 số tuyến đường để làm phố đi bộ và chỉnh trang các con đường hoa, cây cảnh. Ảnh: Quang An Song song với việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, thành phố Vinh sẽ đầu tư, chỉnh trang các tuyến phố để tạo cảnh quan khi Tết đến, Xuân về. Thành phố sẽ bố trí kinh phí để trang trí các loại hoa tươi trên các tuyến đường chính, tạo các tiểu cảnh dọc đường Hồ Tùng Mậu, Trường Thi, Lê Mao… bố trí hoa, tiểu cảnh tại các vòng xoay lớn của thành phố và xung quanh Quảng trường Hồ Chí Minh, trước cổng Công viên Nguyễn Tất Thành... Đây hứa hẹn sẽ là điểm thu hút người dân và du khách đến tham quan và chụp ảnh.Một trong những công trình tiêu biểu của thành phố sẽ được khai trương trong dịp cuối năm là phố đi bộ TP.Vinh. Tuyến phố này được bắt tay vào xây dựng, nâng cấp vào tháng 10/2019 phấn đấu khai trương vào dịp Tết Dương lịch 2020. Tổng mức đầu tư tại các tuyến phố đi bộ là trên 33 tỷ đồng, trích từ ngân sách thành phố.

Cùng với việc trang trí các con đường hoa, cây cảnh, hoàn thiện phố đi bộ, thành phố sẽ triển khai lắp đặt các hệ thống điện trang trí các tuyến đường, nâng cấp, sửa chữa những cụm đèn trang trí, đèn chiếu sáng cũ kỹ, hư hỏng, tạo sự lung linh, rực rỡ khi Tết đến, Xuân về.