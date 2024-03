Thành phố Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên một số tuyến đường chính

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, chiều 22/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có cuộc làm việc với UBND thành phố Vinh.

Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách; đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Giao thông Vận tải.

Tham gia cuộc làm việc về phía thành phố Vinh có đồng chí: Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện HĐND thành phố, Công an thành phố và một số phòng, ban liên quan.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

Tại cuộc giám sát, đại diện UBND thành phố Vinh đã báo cáo các kết quả liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn.

Theo đó, thành phố Vinh là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An, có đầy đủ hệ thống giao thông, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và đường hàng không; TP. Vinh nằm ở vị trí trọng yếu trên tuyến giao thông Bắc - Nam.

Đại diện UBND thành phố Vinh báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh: Thành Cường

Trong giai đoạn từ ngày 1/7/2009 đến hết ngày 31/12/2023, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vinh cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của người dân từng bước được nâng lên; tình hình tai nạn giao thông được kiểm soát và giảm.

Thống kê về tai nạn giao thông đường bộ tại thành phố Vinh từ năm 2020 - 2023. Ảnh: Thành Cường

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, UBND thành phố Vinh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, với nòng cốt là Công an thành phố xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông, xử lý vi phạm; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông. Các lực lượng tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm - là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: người điều khiển có nồng độ cồn trong khí thở vượt quá mức cho phép; xe chở quá khổ, quá tải; xe dừng, đỗ trái quy định; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông;...

Ông Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh: Thành Cường

Từ năm 2009 đến hết năm 2023, lực lượng chức năng ra quân 165.765 lượt, xử lý 283.072 trường hợp vi phạm hành chính lĩnh vực TT-ATGT, thu nộp ngân sách 131,77 tỷ đồng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông được quan tâm chỉ đạo, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Công tác giải tỏa hành lang ATGT được thực hiện cơ bản đúng trình tự, kế hoạch đề ra, công tác phối hợp giữa các bên liên quan chặt chẽ, đồng bộ.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh: Thành Cường

Làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND thành phố Vinh kiến nghị HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh đóng trên địa bàn tăng cường phối hợp trong công tác tự quản trật tự đô thị trước trụ sở cơ quan, đơn vị mình.

Hỗ trợ kinh phí, đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các tuyến đường giao thông tỉnh lộ qua địa bàn thành phố. Cho phép UBND thành phố thí điểm thu phí dừng, đỗ xe ô tô trên lòng đường, vỉa hè một số tuyến chính theo khung giờ để giảm thiểu ùn tắc giao thông, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Nút giao cắt giữa đường bộ và đường sắt tại Km321+870 thuộc địa bàn phường Vinh Tân còn nhiều vướng mắc. Ảnh: Thành Cường

Thành phố Vinh cũng kiến nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ về thủ tục, tiến độ điều chỉnh quy hoạch xây dựng, thẩm định dự án đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố; tổ chức tập huấn các quy định của pháp luật về giao thông để từng bước nâng cao trình độ cho các lực lượng chức năng của thành phố trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Tại cuộc giám sát, trên cơ sở báo cáo của thành phố Vinh, các thành viên đoàn giám sát đã đề nghị làm rõ một số vấn đề. Trong đó, có các vấn đề liên quan đến công tác phối hợp giữa các lực lượng trong công tác đảm bảo an toàn giao thông; trách nhiệm của người đứng đầu tại các địa phương, đơn vị khi để tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông; văn hóa khi tham gia giao thông; tình trạng vi phạm quy định về an toàn giao thông đối với học sinh, thanh niên sử dụng xe máy điện; phương án xử lý các phương tiện vi phạm đang bị tạm giữ tại kho bãi của cơ quan chức năng;…

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Thị An Chung phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh: Thành Cường

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao sự phối hợp giữa Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Vinh và các ban, ngành trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian qua.

Các đại biểu Quốc hội kiểm tra thực tế công tác cấp Giấy đăng ký phương tiện tại Đội Cảnh sát giao thông thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, đại diện đoàn giám sát đề nghị thành phố Vinh tiếp tục quan tâm hơn nữa để công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, cần làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Có giải pháp để người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân để giảm áp lực lên hạ tầng giao thông, hạn chế tình trạng ách tắc giao thông. Ngoài ra, thành phố cũng cần chú trọng, quan tâm khai thác hiệu quả trung tâm điều hành đô thị thông minh. Chỉ đạo phường, xã tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông.

Đối với các kiến nghị của UBND thành phố Vinh và các đơn vị liên quan, đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp và chuyển cấp có thẩm quyền xem xét.