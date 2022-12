Thành phố Vinh điều chỉnh chủ trương đầu tư 5 công trình, dự án giao thông

Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 130 - 135 triệu đồng/năm

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Đáng chú ý thành phố đặt mục tiêu phấn đấu giá trị gia tăng kinh tế đạt 9 – 10%; giá trị gia tăng bình quân đầu người 130 – 135 triệu đồng; thu ngân sách hơn 3.916 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 25 nghìn tỷ đồng; huy động vốn góp của Nhân dân xây dựng hệ thống hạ tầng 80 tỷ đồng.

Thành phố cũng đặt ra quyết tâm đẩy mạnh kích hoạt, hỗ trợ phát triển kinh tế, trong đó chú trọng thu hút đầu tư, phát triển đa đạng các loại hình dịch vụ, xây dựng và hoàn thiện mô hình phát triển kinh tế đêm.

Quyết liệt trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, thực hiện tốt công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, phòng chống ngập úng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp, biện pháp cụ thể thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình, dự án trọng điểm…

Điều chỉnh đầu tư công nhiều công trình, dự án

Trên cơ sở tờ trình của UBND thành phố, kỳ họp tiến hành thảo luận thông qua nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách thành phố.

Cụ thể điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của 98 công trình, dự án với tổng hơn 690 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của 94 công trình, dự án với tổng gần 174 tỷ đồng.

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 5 dự án, bao gồm dự án Nguyễn Sỹ Sách kéo nối với đường ven sông Lam (giai đoạn 1); tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua phường Hưng Bình) và hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đậu xe, nhà văn hoá khối và chia lô tái định cư khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc; cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều (đoạn từ đường Võ Nguyên Hiến đến đường Tôn Thất Tùng), phường Hưng Dũng; mương thoát nước vùng nông nghiệp ven hồ Điều Hoà; hạ tầng kỹ thuật khu chia lô đất ở khu dân cư để đấu giá tại xóm 2 và xóm 4, xã Nghi Kim.

Nội dung điều chỉnh các dự án là điều chỉnh tổng mức đầu tư do tăng mức thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng so với thời điểm tạm tính lập hồ sơ hoặc thay đổi một số biện pháp thi công công trình. Như dự án Nguyễn Sỹ Sách kéo nối với đường ven sông Lam điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư thêm 71,5 tỷ đồng; dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư lên hơn 11 tỷ đồng; dự án đường Lý Thường Kiệt tăng tổng mức đầu tư lên hơn 181 tỷ đồng…

Về kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách thành phố, HĐND thành phố quyết nghị với tổng nguồn vốn 2.856 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, thành phố ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch nhưng chưa có nguồn để hoàn trả trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước; bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023; bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA; dự án chuyển tiếp và cuối cùng bố trí vốn cho các dự án khởi công mới.

Kỳ họp HĐND thành phố cũng đã thông qua các nghị quyết về hoạt động của HĐND thành phố và bãi bỏ các nghị quyết của HĐND thành phố.

Thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung. Trước mắt, đề nghị UBND thành phố, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022; chuẩn bị tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cùng đó, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo; chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; quản lý tốt các lễ hội, hoạt động văn hóa trước, trong và sau tết…

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tích cực chủ động phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch thực hiện Quyết định số 827 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 12/6/2020; phối hợp tham mưu tỉnh xây dựng và triển khai Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố; rà soát, đề xuất tỉnh phân cấp cho Thành phố trên một số lĩnh vực, như đô thị, đất đai, quản lý viên chức...

Xây dựng kế hoạch thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá về huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính, xây dựng đô thị thông minh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV đã đề ra. Phát động phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố; 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô; 15 năm Vinh được công nhận đô thị loại I.