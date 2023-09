Thành phố Vinh long trọng kỷ niệm 60 năm thành lập, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là ngày hội của nhân dân TP. Vinh, đánh dấu bước phát triển lớn mạnh, đồng thời mở ra thời kỳ mới trên con đường đi lên của thành phố.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh (10/10/1963-10/10/2023), 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô (1788-2023) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Ảnh: Thành Cường

Dự Lễ kỷ niệm, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Đại biểu các ban, bộ ngành Trung ương có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường của Quốc hội; Dương Thanh Bình - Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Đại biểu Quân khu 4 có sự tham dự của Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; cùng các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Sự kiện có sự tham dự của các đại biểu là các mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh; lãnh đạo các thành phố, thị xã, các huyện bạn trong tỉnh và cả nước;… Về phía lãnh đạo TP. Vinh có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí lãnh đạo, cùng đông đảo nhân dân thành phố.

MỘT TRONG NHỮNG ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG CỦA CẢ NƯỚC

Thành phố Vinh là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống tự ngàn đời. Cách đây 235 năm, vào tháng 10/1788, Quang Trung - Nguyễn Huệ, bậc Hoàng đế anh minh lỗi lạc trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã chọn vùng đất Vĩnh Yên, Yên Trường (nay là phường Trung Đô, TP. Vinh) để xây dựng kinh thành Phượng Hoàng Trung Đô.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Cách đây vừa tròn 60 năm, ngày 10/10/1963, Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Quyết định số 148/CP thành lập TP. Vinh. Hai sự kiện này ghi dấu mốc son trong lịch sử phát triển của thành phố.

Ngày 13/8/1993, TP. Vinh được công nhận là đô thị loại II. Ngày 5/9/2008, TP. Vinh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

60 năm xây dựng và phát triển là khoảng thời gian không dài, song TP. Vinh đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào, khẳng định là một trong những đô thị có tốc độ phát triển nhanh, bền vững của cả nước.

Một số lĩnh vực như: Du lịch, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục - đào tạo, công nghệ thông tin đã hình thành yếu tố trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,02%; thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng, gấp 2,37 lần bình quân chung của tỉnh.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Vinh, Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng; bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, cống hiến, hy sinh của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố; cảm ơn sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương, tỉnh; sự đóng góp của các đồng chí cán bộ lão thành; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố;... qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Thành ủy Vinh khẳng định khát vọng, quyết tâm gắn với các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân để xây dựng TP. Vinh sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa khu vực Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

QUYẾT TÂM ĐƯA THÀNH VINH "TUNG CÁNH PHƯỢNG HOÀNG"

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì, tặng hoa, trao tặng bức ảnh lưu niệm “Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường xây dựng Nhà máy điện Vinh (6/1957)” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Vinh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Độc lập hạng Nhì, tặng hoa, trao tặng bức ảnh lưu niệm “Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường xây dựng Nhà máy điện Vinh (6/1957)” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Vinh. Ảnh: Thành Cường

Chủ tịch Quốc hội đã có bài phát biểu chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những thành tựu và đóng góp rất đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Vinh trong 60 năm qua; đồng thời định hướng, chỉ ra những nhiệm vụ lớn, giải pháp trọng tâm để phát triển TP. Vinh thành đô thị hiện đại, văn minh, xứng tầm trong cả nước; tương xứng với truyền thống lịch sử và vị thế của vùng đất "địa linh nhân kiệt”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Vinh nhân kỷ niệm 60 năm thành lập. Ảnh: Thành Cường

Đặc biệt là khẩn trương xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chương trình hành động với các kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt. Sớm trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh, kịp thời điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, trong đó xác định tầm nhìn và chiến lược để phát triển thành phố Vinh trong mối quan hệ tổng thể của tỉnh Nghệ An và cả vùng, có tính đến mối quan hệ trực tiếp với các huyện phụ cận trong vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng thời nhấn mạnh cần phải chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để thành phố Vinh sớm trở thành đô thị thông minh, hiện đại, là trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của cả khu vực Bắc Trung Bộ. Thành phố phải đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trước hết với 3 trụ cột: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics và thương mại - du lịch. Đặc biệt, cần nhất quán quan điểm phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: kinh tế, xã hội, môi trường.

"Phát huy kết quả đạt được trong 60 năm qua, với các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cùng những tiềm năng, lợi thế sẵn có; tôi tin tưởng vững chắc rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh sẽ đoàn kết, chung sức đồng lòng, năng động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu, tạo ra những bước chuyển vượt bậc về mọi mặt, sớm hoàn thành mục tiêu đưa thành phố Vinh phát triển nhanh và đột phá, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần đưa Nghệ An “Bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An” theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu đáp từ phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu đáp từ, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh lĩnh hội đầy đủ, quán triệt sâu sắc, toàn diện những chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội; đồng thời khẳng định tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, quyết tâm lớn hơn, nỗ lực cao hơn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp lại tình cảm, kỳ vọng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đồng bào, đồng chí trong cả nước đã dành cho tỉnh và dành cho TP. Vinh - thành phố Đỏ anh hùng trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, một trong những nhiệm vụ lớn được ưu tiên hàng đầu là tập trung phát triển TP. Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ, trọng tâm là các lĩnh vực thương mại, du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp công nghệ cao; là đô thị trung tâm, là khu vực động lực tăng trưởng đặc biệt quan trọng của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định: Tỉnh Nghệ An sẽ dành sự quan tâm tối đa, tạo điều kiện thuận lợi để TP. Vinh phát triển nhanh hơn, đột phá hơn theo định hướng đã xác định.

Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP. Vinh, tạo động lực phát triển mới hướng ra biển cho thành phố; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu ban hành cơ chế chính sách đặc thù có tính đột phá, vượt trội cho thành phố nhất là cơ chế phân cấp, phân quyền, huy động nguồn lực; dồn sức để thực hiện một số hạ tầng trọng điểm có tính chiến lược đáp ứng sự phát triển đột phá của TP. Vinh.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Quân khu 4, các địa phương, đơn vị đã dành tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ quý báu cho tỉnh Nghệ An nói chung và TP. Vinh nói riêng trong suốt thời gian qua; mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao tặng số tiền 3 tỷ đồng cho nhân dân các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, mỗi huyện 1 tỷ đồng nhằm góp phần hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Thành Cường

Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội đã vận động ủng hộ được số tiền 3 tỷ đồng để trao tặng cho nhân dân các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, mỗi huyện 1 tỷ đồng nhằm góp phần hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã thay mặt đoàn công tác trao tặng món quà ý nghĩa này đến lãnh đạo 3 huyện.

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập TP. Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì là sự kiện đặc biệt, khẳng định những thành tựu mà TP. Vinh đã đạt được trong những năm qua.

Nơi đây đã ghi đậm dấu ấn của vị Anh hùng áo vải Nguyễn Huệ - Hoàng đế Quang Trung trên mảnh đất “địa linh nhân kiệt” hội tụ tứ linh huyền thoại Phượng Hoàng-Trung Đô xưa.

Và cũng trên mảnh đất bên núi Quyết, dòng Lam, từ đổ nát của chiến tranh, 60 năm qua biết bao công sức của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đã xây dựng và phát triển trở thành một thành phố hiện đại, trẻ trung và năng động.

Màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút chào mừng sự kiện trọng đại của thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

TP. Vinh là một phần trong mạch chảy của lịch sử đất nước, quyết tâm cùng với tỉnh Nghệ An và cả nước Việt Nam tiếp tục vươn lên những tầm cao mới, xứng đáng với truyền thống lịch sử hào hùng, niềm tin của Đảng và nhân dân. Đó cũng là nội dung của chương trình nghệ thuật đặc sắc “Thành Vinh tung cánh Phượng Hoàng” tại lễ kỷ niệm và màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút.