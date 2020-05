Thành phố Vinh mở lại Phố đêm Cao Thắng từ 20/5

Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí phải tạm dừng hoạt động, do đó, phố đêm Cao Thắng tạm nghỉ trong khoảng thời gian dài. Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, do đó, TP.Vinh đã lên kế hoạch khởi động lại phố đêm Cao Thắng trong thời gian tới với nhiều sự thay đổi.

Phố đêm Cao Thắng thu hút đông đảo người dân tham quan, mua sắm trong dịp khai trương. Ảnh: Quang An Trước thời điểm cho mở cửa trở lại, TP.Vinh sẽ tổ chức cuộc họp với BQL chợ Vinh, UBND phường Hồng Sơn và 114 hộ dân đăng kí kinh doanh để bàn bạc các giải pháp cụ thể để ổn định kinh doanh trở lại, nếu tiểu thương nào không có mặt sẽ xem xét thu hồi ki ốt để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh khác.



Đối với cơ sở vật chất, hiện TP.Vinh đã đầu tư gần 200 triệu đồng lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu ngoài trời... nhằm phục vụ tốt việc vui chơi, giải trí cho người dân và du khách. Hệ thống lưới điện, các gian hàng cũng đang được chỉnh trang kịp thời.

Lực lượng chức năng kiểm tra các gian hàng sau thời gian tạm nghỉ để chuẩn bị hoạt động trở lại. Ảnh: Quang An Trước mắt, các mặt hàng kinh doanh sẽ được nới lỏng, không yêu cầu phải đúng mặt hàng, chủng loại như trước đây, điều này sẽ tạo điều kiện cho nhiều tiểu thương tham gia kinh doanh tại phố đêm. Song song với đó, TP.Vinh cũng khuyến khích các hộ dân 2 bên đường Cao Thắng mở cửa kinh doanh vào buổi tối để tuyến đường nhộn nhịp về đêm.



Bên cạnh đó, TP.Vinh sẽ mời gọi các văn nghệ sỹ đường phố, các đoàn ca múa nhạc, các nghệ nhân...tham gia biểu diễn tại phố đêm Cao Thắng để thu hút du khách.