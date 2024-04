Thành phố Vinh nắng nóng vượt mức lịch sử

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ , ở Thành phố Vinh đã lên mức nắng nóng đặc biệt gay gắt, vượt 41 độ C, vượt giá trị lịch sử nhiệt độ kỷ lục trước đó.

Số liệu quan trắc ở trạm khí tượng Vinh ngày 27/4 đã lên đến 41,5 độ C, nếu so sánh với cùng thời kỳ tháng 4 thì đã vượt kỷ lục trước đó là 41,0 độ C vào ngày 19/4/2019, kỷ lục cao nhất tại Thành phố Vinh là 41,0 độ vào ngày 05 tháng 5/2023.

Một góc thành phố Vinh. Ảnh tư liệu Thành Cường

Không chỉ tại thành phố Vinh, ngày 27/4 nhiều điểm ở Nghệ An cũng vượt 40 độ C. Một số trạm như Quỳnh Lưu đã vượt giá trị nhiệt độ lịch sử 0.4 độ C ( GTLS: 40.4 ngày 12/5/1966)

Trạm Khí tượng

Nhiệt độ cao nhất ngày

Tmax cực trị lịch sử đến năm 2023 ( độ C)

Vượt GTLS ( độ C)

Trị số

Xuất hiện

Vinh

41.5

41

5/5/2023

0.5

Quỳnh Lưu

40.8

40.4

12/5/1966

0.4



Dự báo nắng nóng sẽ còn mở rộng và gia tăng vào ngày hôm nay (28/4) và kéo dài đến 30/4. Dự báo nhiệt độ cao nhất ngày 28 - 29/4 ở Nghệ An nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 39-41 độ C, có nơi vượt 41 độ C.