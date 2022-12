Thành phố Vinh - những gam màu sáng

(Baonghean) - Năm 2022, vượt lên nhiều khó khăn thách thức, kinh tế - xã hội thành phố Vinh đạt được nhiều dấu ấn, trong đó thu ngân sách đạt cao nhất từ trước đến nay, thu hút đầu tư có bước phát triển, giáo dục, quốc phòng an ninh được giữ vững…

Nhiều kết quả nổi bật

Sau 2 năm “ngủ đông” vì dịch bệnh, ngày 1/3/2022, thành phố Vinh ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về kích hoạt, hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, đặc biệt là kinh tế đêm; triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí giúp người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh giảm chi phí, tạo nguồn lực để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề phát triển kinh tế. Đây được xem là cú hích, là động lực để các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố bừng tỉnh sau một thời gian dài ảm đạm.

Nhờ triển khai tốt Kế hoạch số 18 cùng với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của nhân dân, việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Vinh đã đạt nhiều thành tựu nổi bật: Tổng giá trị tăng thêm năm 2022 ước đạt 24.360 tỷ đồng, bằng 100,95% kế hoạch được giao, tăng 9,02% so với cùng kỳ. Trong đó: Ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 7.373 tỷ đồng, tăng 6,95% so với cùng kỳ; Dịch vụ ước đạt 16.766 tỷ đồng, tăng 10,16% so với cùng kỳ; ngành nông - lâm - thủy sản giảm 4,04% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.538,8 tỷ đồng - cao nhất từ trước đến nay, đạt 170,5% dự toán tỉnh giao, tăng 38,5% so với cùng kỳ.

Trong năm, thành phố đã đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án mở rộng không gian đô thị, chỉnh trang đô thị, chống ùn tắc giao thông; hoàn thành 11 công trình chống ngập úng, giảm thiểu tối đa tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố như: Đường Quang Trung, Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt, Minh Khai – Hồng Bàng, Đặng Thái Thân, Ngư Hải, Phan Bội Châu, khu vực xóm 1, 3, 13A, 13B xã Nghi Kim...

Thành phố đã tổ chức kiểm tra hiện trường các dự án trọng điểm để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ như: Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài giai đoạn 1, khu tái định cư đường Nguyễn Sỹ Sách, đường Hòa Thái, khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường Lý Thường Kiệt,… khai thác quỹ đất đã được HĐND thành phố thông qua để tạo nguồn thu như: Hạ tầng kỹ thuật đô thị, chia lô đất ở đấu giá và tái định cư 18,46 ha tại xã Nghi Đức; khu quy hoạch để đấu giá và tái định cư xóm Đức Thịnh, xã Hưng Lộc 9,97 ha.

Bên cạnh đó, thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hồ sơ các dự án, công trình dự kiến khởi công mới trong năm 2023.

Trong năm 2022, thành phố đã phê duyệt 168 phương án bồi thường GPMB với số tiền 490 tỷ đồng. Đã đưa phố đi bộ thành phố Vinh chính thức hoạt động với nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ,...

Văn hóa, giáo dục khởi sắc, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Thành phố chỉ đạo Trường THCS Đặng Thai Mai và Trường Tiểu học Lê Mao triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế. Công tác an sinh xã hội, chính sách người có công, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động được chú trọng và đạt hiệu quả cao.

Ông Tô Thanh Nhân - Bí thư Đảng uỷ phường Lê Mao cho biết: Năm 2022, trong nhiều dấu ấn của thành phố, nhận thấy rõ nhất là công tác chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh. Vỉa hè dọc khu vực cổng thành, đường Phan Đình Phùng, khu vực phố đi bộ được đầu tư, làm mới, làm cho phố phường có diện mạo khang trang, các phường xã thi đua đạt chuẩn văn minh đô thị. Ở phường Lê Mao người dân đoàn kết đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua của thành phố. Tuy nhiên, ở phường Lê Mao do có các tuyến đường Đinh Công Tráng, Ngư Hải ngược chiều nên kinh doanh buôn bán còn khó khăn.

Bí thư Đảng uỷ phường Vinh Tân - ông Nguyễn Trung Dũng nhận xét: Năm 2022, thành phố đã tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp kích thích tăng trưởng kinh tế thông qua tích cực cải cách hành chính, xây dựng đô thị thông minh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả giải quyết dịch vụ công, đặc biệt chỉ tiêu thu ngân sách đạt cao.

“Năm 2022 cũng là năm thành phố tập trung đầu tư các công trình dự án chống ngập úng kết hợp chỉnh trang đô thị, hạ ngầm hệ thống hạ tầng kỹ thuật tạo nên các không gian cảnh quan đô thị, các điểm nhấn mới làm cho các tuyến phố đẹp, văn minh hơn, hiện đại hơn như tuyến đường hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ,... Cùng với đó, thành phố đã tăng cường thúc đẩy phát triển kinh tế đêm thu hút đông đảo người dân thành phố và và du khách du lịch về tham quan trong những ngày nghỉ lễ tạo động lực mới phát triển ngành du lịch. Sự phát triển của thành phố cũng góp phần làm cho phường Vinh Tân phát triển hơn" - ông Nguyễn Trung Dũng cho biết.

Khắc khó khăn, đưa thành phố phát triển toàn diện

Trong năm, thành phố đã chủ động triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị; chủ động khâu nối với các bộ, ngành để triển khai nhanh các dự án trọng điểm như: Mở rộng tuyến đường 35m từ Quốc lộ 46 đến đường ven sông Lam; Cải tạo, nâng cấp vỉa hè và hạ ngầm Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Vinh; Tiếp tục đề xuất đầu tư một số tuyến đường kết nối giữa các khu đô thị trọng điểm của thành phố; phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Đề án Mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; chủ động triển khai kế hoạch thực hiện Đề án về thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế,...

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của thành phố tích cực bám nắm, rà soát, hoàn thiện nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án: “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” trình Bộ Xây dựng thẩm định...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong bức tranh kinh tế, xã hội thành phố Vinh, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục: Tình trạng ngập úng đô thị khi mưa lớn; tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng tăng; kinh tế nông nghiệp vùng ngoại thành chưa được khai thác tốt, trong nội đô vẫn còn nhiều tuyến đường xuống cấp...

Đặc biệt, thành phố Vinh vẫn thiếu nhiều điều kiện để xứng tầm với vai trò là trung tâm hội nhập và phát triển trên nhiều lĩnh vực của vùng Bắc Trung Bộ. Thành phố cũng chưa có bước đột phá vượt trội so với các đô thị trong khu vực Bắc Trung Bộ, nhất là so sánh với các thành phố lân cận; không gian đô thị chậm được mở rộng; Nguồn lực đầu tư cho các dự án lớn mang tính động lực còn rất hạn chế; Việc quản lý đất đai, thu hồi dự án treo vẫn còn những tồn tại dẫn đến việc khai thác nguồn lực chưa cao...

Đây là những vấn đề mà thành phố Vinh cần phải thẳng thắn nhìn nhận để đưa ra những giải pháp quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả trong thời gian tới.