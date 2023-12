Thành phố Vinh sẽ đầu tư 345 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp đồng bộ một số tuyến đường lớn

(Baonghean.vn) - Năm 2023, các doanh nghiệp xuất khẩu đứng trước rất nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế trên thế giới. Để vượt khó, nhiều doanh nghiệp ở Nghệ An đã chủ động chuyển khai thác thị trường mới, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do để duy trì sản xuất.