Thành phố Vinh thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

(Baonghean.vn) - Trong 3 ngày tranh tài sôi nổi (từ 26 đến 28/06), Cuộc thi Hackathon Nghệ An lần thứ nhất do Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ GoStream tổ chức đã lựa chọn ra được các đội thi xuất sắc nhất; với những ý tưởng phát triển phần mềm công nghệ mới, sáng tạo và có tính ứng dụng cao.