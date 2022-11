Thành ủy Vinh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Ngày 11/11, Thành ủy Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các đồng chí: Phan Đức Đồng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, đồng chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Đảng bộ thành phố Vinh đã lãnh đạo, chỉ đạo nỗ lực triển khai linh hoạt, sáng tạo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) sát với đặc điểm tình hình thực tiễn của địa phương, đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đã kịp thời ra các Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh hằng năm và trong từng nhiệm vụ; Các tổ chức chính trị từ thành phố đến các xã, phường luôn được chăm lo xây dựng, củng cố vững mạnh, làm nền tảng cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; 10 năm qua, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,7%; tạo cơ sở vững chắc cho sự ổn định quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày một đi lên; Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ ở các cấp sát với đặc điểm, tình hình của địa phương; Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp đối với việc củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố trong thời gian tới cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị trong mọi hoàn cảnh; thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng và củng cố tiềm lực chính trị tinh thần, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Gắn quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội với quy hoạch xây dựng thế trận khu vực phòng thủ và gắn các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội của thành phố với nhiệm vụ xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; Xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực phòng chống, ngăn ngừa có hiệu quả và xử lý nghiêm các biểu hiện vi phạm quyền làm chủ của nhân dân và các biểu hiện lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật, kích động, gây rối trật tự công cộng.

Tại hội nghị tổng kết, Thành ủy Vinh đã trao thưởng cho 07 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.