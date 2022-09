Thắt chặt tình người Nghệ ở đất phương Nam

(Baonghean.vn) - Trong không khí chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/91030 -12/9/2022), ngày 10/9, tại khách sạn Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị ra mắt.

Tham dự Hội nghị ra mắt Hội đồng hương Nghệ An tại TP Hồ Chí Minh có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đình Trung - Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bình Phước; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, lãnh đạo các huyện thuộc tỉnh Nghệ An, cùng đông đảo bà con Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh.

Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh ra đời nhằm kết nối những người con của quê hương tỉnh Nghệ An đang công tác, làm việc, học tập và sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; tạo lập tình làng nghĩa xóm, duy trì tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó lâu dài và thắt chặt tình yêu quê hương cũng như trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, góp phần duy trì và phát huy truyền thống hiếu học, vượt khó, ý thức phấn đấu vươn lên, làm giàu cho bản thân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tại Lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã thông báo tới cộng đồng người Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam những kết quả đạt được về sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Quy mô nền kinh tế của tỉnh ngày càng mở rộng, hiện đứng thứ 10 cả nước, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2014 - 2019 đạt 7,28%, riêng 6 tháng đầu năm 2022, đạt 8,44%. Thu ngân sách hàng năm đạt và vượt so với dự toán được giao, riêng 8 tháng đầu năm 2022 thực hiện 13.400 tỷ đồng, đạt 89,4% dự toán, bằng 108,1% so với cùng kỳ năm 2021; thu hút đầu tư FDI 6 tháng đầu năm 2022 đứng trong tốp 10 cả nước...

Công tác xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm, tỉnh cũng đã tập trung đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội như kịp thời hỗ trợ các chính sách cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tổ chức đón công dân Nghệ An từ vùng dịch trở về an toàn, chu đáo. Trong năm 2022, Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tốc độ phát triển 8,5%, thu ngân sách 20.000 tỷ đồng; triển khai có hiệu quả Nghị quyết 36 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế, xã hội Nghệ An. Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh. Thúc đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Tỉnh sẽ quyết liệt, tạo bước đột phá về cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có tư duy đổi mới, khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm và dám đương đầu với khó khăn, thách thức để phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực tạo sức bật mới cho phát triển trong giai đoạn mới.

Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An phấn đấu đến năm 2025 đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc; năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, biến “Khát vọng sông Lam” thành “Kỳ tích sông Lam” trên quê hương của Bác Hồ kính yêu. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An luôn xác định rất cần sự quan tâm, hỗ trợ thêm nguồn lực của những người con xứ Nghệ xa quê, trong đó có những người Nghệ An ở TP Hồ Chí Minh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và sự kỳ vọng, tin tưởng của Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại TP Hồ Chí Minh cho biết, từ nay Hội sẽ là địa chỉ liên lạc, kết nối tin cậy của các đồng hương Nghệ An tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận chưa có Hội đồng hương. Hội cũng là cầu nối giữa đồng hương Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP Hồ Chí Minh với Tỉnh ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An; là tổ chức đại diện của cộng đồng công dân Nghệ An tại TP Hồ Chí Minh trong các hoạt động đối ngoại với cộng đồng các địa phương và Ban liên lạc đồng hương Nghệ An tại các địa phương trong cả nước.

Tại Lễ ra mắt, Hội Đồng hương Nghệ An tại TP Hồ Chí Minh đã trao 2,5 tỷ đồng cho Trường Tiểu học Bắc Lý 2, bản Buộc, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

Trước đó trong sáng 10/9, Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Lãnh đạo Hội đồng hương Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.