Thầy không giỏi, mong gì Sông Lam Nghệ An làm nên

(Baonghean.vn) - Sông Lam Nghệ An đang lập “kỷ lục” buồn về chuỗi 6 trận không biết thắng và nguy cơ phải rơi vào nhóm chống xuống hạng đang cận kề.

Tình huống xử lý gọn ghẽ trước vòng cấm, ngoặt bóng sang trái rồi sút găm sát cột dọc của tiền vệ trẻ Xuân Tiến khiến Nguyên Mạnh phải bay hết tầm để đẩy bóng chịu phạt góc phút thứ 28 là “điểm cộng” trong mắt ông Troussier và ban huấn luyện khi xem trận đấu Thép Xanh Nam Định - Sông Lam Nghệ An ở vòng 6 trên sân Thiên Trường.

Ngoài ra, những pha phối hợp leo biên của Văn Cường và thi đấu trọn vẹn 90 phút của hậu vệ biên này cũng ghi điểm cụ thể với ban huấn luyện U22 Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên ông thầy người Pháp đến theo dõi trận đấu này và dù ông ra về sớm ít phút trước khi trận đấu kết thúc, thì thu hoạch của ông vẫn là đáng kể khi vấn đề bổ sung nhân sự cho U22 Việt Nam đang đặt ra là vô cùng cấp bách.

Điều đáng nói nữa là trong trận đấu kể trên, có tới 4 cầu thủ gốc Sông Lam Nghệ An nay “đối đầu” với đội bóng quê hương một cách chuyên nghiệp, hết mình, xứng đáng với “đồng tiền bát gạo” mà đội chủ sân Thiên Trường đã bỏ ra. Đó là Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, Văn Khánh đá chính và Hoàng Thịnh dự bị chỉ vào sân ít phút cuối. Khắc Ngọc đã vui hết cỡ khi đội nhà có bàn thắng từ sai lầm của tiền vệ trụ Xuân Mạnh dẫn đến Bá Sang kế tiếp sai lầm và biếu không bàn thắng cho đối thủ. Nên nhớ, chính những cầu thủ gốc Sông Lam Nghệ An từng góp công lớn đưa Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, Viettel… lên ngôi vô địch và ít nhất, hiện tại nhóm cầu thủ gốc Nghệ này cũng đang góp công đưa Thép Xanh Nam Định lên ngôi đầu bảng sau lượt đấu thứ 6 V-League1-2023 (giữ vững top đầu từ đầu mùa tới nay).

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An hiện tại là một tập thể mất phương hướng, chơi rời rạc và dấu ấn của huấn luyện viên trưởng gần như bằng không, nhất là khi đội bóng lâm vào thế phải rượt đuổi đối thủ. Tấn công không có nét, không giữ được nhịp điệu, phòng ngự thì sơ hở, ý chí thì non kém. Có vẻ như mọi việc đang “bất tuân” đối với vị huấn luyện viên trẻ lần đầu lên cầm quân ở V-League này?

Hàng thủ gồm những anh tài, cả cầu thủ ngoại thể hình cực tốt nhưng chống bóng bổng kém đã đành, chống bóng sệt cũng non yếu thậm tệ. Trung vệ ngoại Vytas chiều cao hơn 1m90 nhưng qua 6 trận chỉ có một cú đánh đầu trong vòng cấm bóng đi trúng đích, còn lại là đi tìm..chim. Chơi 3 trung vệ nhưng mắt xích thứ 3 rất yếu nên đó thực chất là một hàng thủ xộc xệch, dễ bị đối phương nhắm vào để khai thác. Hai hậu vệ biên tấn công phải là những quân bài xuất sắc nhưng hiện tại đều không ai đáp ứng được yêu cầu. Hàng tiền vệ thay đổi xoành xoạch đội hình và không có ai là tiền vệ trụ xuất sắc, kể cả Xuân Mạnh vốn không phải sở trường. Hai ngoại binh thì thường xuyên chạy xe không trên hàng công, không thể tạo áp lực được đối với bất cứ hàng thủ nào ở V-League…

Đáng nói nữa là 6 trận đấu vừa qua, Sông Lam Nghệ An chưa phải đối đầu với các đội bóng mạnh hàng đầu như Hà Nội FC, Viettel hay Bình Định. Vậy mà vẫn vô vàn khó khăn, vô vàn điều không như ý xảy ra mà không sao khắc phục nổi. Không còn bóng dáng của một tập thể giàu ý chí, giàu sáng tạo dù có trong tay cả Ngọc Hải lẫn Trọng Hoàng, lại có cả những nhân tố trẻ đầy tiềm năng được đôn lên chơi vượt cấp như Xuân Tiến, Văn Cường, Nam Hải. Nhưng cũng lại cần nói thêm là lứa Văn Việt, Sỹ Hoàng… bỗng nhiên “mất tích” ở những vòng đấu gần đây mà không một ai biết lý do lý trấu ra làm sao?

Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An gồm những ngôi sao một thời của đội bóng thành Vinh, nhưng họ giỏi với tư cách cầu thủ mà không phải là tư cách huấn luyện viên, kể cả thành công từ bóng đá trẻ. Đừng vội khen Văn Quyến hay Như Thuật về thành tích của các đội U khi họ vốn là các ngôi sao của truyền thông, mà nên biết cụ thể là chiến công đó chủ yếu có được từ công lao của nhiều bậc đàn anh kín tiếng khác đang ngồi sau khán đài? Huy Hoàng cũng chưa có nhiều kinh nghiệm và cũng không thể đem thành công của Hữu Thắng trước kia để tin cậy giao việc cho Huy Hoàng, để rồi kết cục không mong muốn đang đến như hiện tại?

Phải nói thẳng ra rằng, đội ngũ huấn luyện viên giỏi ở Sông Lam Nghệ An không thiếu và nếu giao đúng người, đúng việc, họ đủ sức đưa đội bóng tới mọi đích cần đến. Tất nhiên, đội ngũ này nếu không được tiếp sức bởi khoa học, công nghệ mới cũng sẽ dễ tụt hậu so với đồng nghiệp trong nước. Nhưng việc học tập, tiếp thu cái mới vốn là đặc tính truyền đời của người xứ Nghệ nên cuối cùng vẫn là việc tôn trọng, sử dụng người tài để thực sự trở về với nguyên lý muôn thuở “Không thầy giỏi đố… Sông Lam Nghệ An làm nên”!