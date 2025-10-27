Thể thao Thầy trò huấn luyện viên Igor Tudor vừa trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường. Bước vào mùa giải năm nay, đội hình của Juventus đã được bổ sung thêm khá nhiều gương mặt chất lượng. Có thể kể đến như Lloyd Kelly, Joao Mario hay Jonathan David. Tiếc rằng, sự thay đổi về lượng vẫn chưa giúp đội bóng mang biệt danh "Bà đầm già" thay đổi về chất.

Sau "màn dạo đầu" khá ấn tượng với 6 vòng đấu bất bại (4 thắng, 2 hòa), đoàn quân của huấn luyện viên Igor Tudor đã bất ngờ rơi vào một cuộc khủng hoảng phong độ. Ở vòng đấu thứ 7 và thứ 8 của Serie A, Juventus đã lần lượt bị 2 đối thủ dưới cơ là Como và Lazio đánh bại với tỉ số 2 - 0 và 1 - 0.

Juventus (áo sọc đen trắng) vừa bị Lazio đánh bại với tỉ số 1 - 0. Ảnh Lega Serie A

Với thất bại trên, đội bóng thành Torino đã tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém đội bóng đang dẫn đầu là Napoli đúng 4 điểm (12 so với 16). Đây là khoảng cách không quá lớn khi giải đấu chưa trôi qua 1/4 chặng đường. Mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò huấn luyện viên Igor Tudor.

Tuy nhiên, chứng kiến những màn trình diễn của Dusan Vlahovic và các đồng đội trong thời gian vừa qua, tất cả đều cảm thấy bất an cho họ. Nhìn chung, lối chơi của Juventus dưới thời của huấn luyện viên Igor Tudor là khá đơn điệu và vô hại. Hàng thủ khá mong manh, còn hàng công thiếu sắc bén.

Nếu không nhanh chóng trở lại với quỹ đạo chiến thắng, Juventus sẽ phải tiếp tục lỗi hẹn với chức vô địch Serie A 2025/2026. Đừng quên, chức vô địch Serie A gần nhất của "Bà đầm già" là tại mùa giải 2019/2020, dưới thời huấn luyện viên Maurizio Sarri, hiện đang dẫn dắt Lazio.

Tương tự Serie A, thầy trò huấn luyện viên Igor Tudor cũng đang gây thất vọng ở đấu trường UEFA Champions League. Hiện tại, sau 3 vòng đấu, Juventus đang phải ngụp lặn ở vị trí thứ 25 trên bảng xếp hạng. Đặc biệt là Dusan Vlahovic và các đồng đội vẫn chưa giành được chiến thắng nào (hòa 2, thua 1).

Rõ ràng, nguy cơ phải dừng bước sớm tại UEFA Champions League 2025/2026 của Juventus là không hề nhỏ. Khách quan mà nói thì với phong độ như lúc này, thầy trò huấn luyện viên Igor Tudor khó thể tiến sâu tại đấu trường danh giá nhất của bóng đá châu Âu. Xem ra, vị trí thuyền trưởng của Juventus sắp lại đổi chủ./.