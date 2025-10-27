Thứ Hai, 27/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thể thao

Thầy trò huấn luyện viên Igor Tudor vừa trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường.

Thanh Hưng 27/10/2025 16:56

Bước vào mùa giải năm nay, đội hình của Juventus đã được bổ sung thêm khá nhiều gương mặt chất lượng. Có thể kể đến như Lloyd Kelly, Joao Mario hay Jonathan David. Tiếc rằng, sự thay đổi về lượng vẫn chưa giúp đội bóng mang biệt danh "Bà đầm già" thay đổi về chất.

Sau "màn dạo đầu" khá ấn tượng với 6 vòng đấu bất bại (4 thắng, 2 hòa), đoàn quân của huấn luyện viên Igor Tudor đã bất ngờ rơi vào một cuộc khủng hoảng phong độ. Ở vòng đấu thứ 7 và thứ 8 của Serie A, Juventus đã lần lượt bị 2 đối thủ dưới cơ là Como và Lazio đánh bại với tỉ số 2 - 0 và 1 - 0.

Juventus (áo sọc đen trắng) vựa bị Lazio đánh bại với tỉ số 1 - 0. Ảnh Lega Serie A.
Juventus (áo sọc đen trắng) vừa bị Lazio đánh bại với tỉ số 1 - 0. Ảnh Lega Serie A

Với thất bại trên, đội bóng thành Torino đã tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém đội bóng đang dẫn đầu là Napoli đúng 4 điểm (12 so với 16). Đây là khoảng cách không quá lớn khi giải đấu chưa trôi qua 1/4 chặng đường. Mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò huấn luyện viên Igor Tudor.

Tuy nhiên, chứng kiến những màn trình diễn của Dusan Vlahovic và các đồng đội trong thời gian vừa qua, tất cả đều cảm thấy bất an cho họ. Nhìn chung, lối chơi của Juventus dưới thời của huấn luyện viên Igor Tudor là khá đơn điệu và vô hại. Hàng thủ khá mong manh, còn hàng công thiếu sắc bén.

Nếu không nhanh chóng trở lại với quỹ đạo chiến thắng, Juventus sẽ phải tiếp tục lỗi hẹn với chức vô địch Serie A 2025/2026. Đừng quên, chức vô địch Serie A gần nhất của "Bà đầm già" là tại mùa giải 2019/2020, dưới thời huấn luyện viên Maurizio Sarri, hiện đang dẫn dắt Lazio.

Tương tự Serie A, thầy trò huấn luyện viên Igor Tudor cũng đang gây thất vọng ở đấu trường UEFA Champions League. Hiện tại, sau 3 vòng đấu, Juventus đang phải ngụp lặn ở vị trí thứ 25 trên bảng xếp hạng. Đặc biệt là Dusan Vlahovic và các đồng đội vẫn chưa giành được chiến thắng nào (hòa 2, thua 1).

Rõ ràng, nguy cơ phải dừng bước sớm tại UEFA Champions League 2025/2026 của Juventus là không hề nhỏ. Khách quan mà nói thì với phong độ như lúc này, thầy trò huấn luyện viên Igor Tudor khó thể tiến sâu tại đấu trường danh giá nhất của bóng đá châu Âu. Xem ra, vị trí thuyền trưởng của Juventus sắp lại đổi chủ./.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Juventus thua 0-1 trên sân Lazio, Igor Tudor lâm nguy

Juventus thua 0-1 trên sân Lazio, Igor Tudor lâm nguy

Sarri cảnh báo Lazio trước Juventus, nhắc Real Madrid

Sarri cảnh báo Lazio trước Juventus, nhắc Real Madrid

Đọc tiếp

Juventus thua 0-1 trên sân Lazio, Igor Tudor lâm nguy

Juventus thua 0-1 trên sân Lazio, Igor Tudor lâm nguy

Sarri cảnh báo Lazio trước Juventus, nhắc Real Madrid

Sarri cảnh báo Lazio trước Juventus, nhắc Real Madrid

Xem thêm Thể thao

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thể thao
      Thầy trò huấn luyện viên Igor Tudor vừa trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường.

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO