“Thay trời làm mưa”

Những vùng chè được tưới ở Nghệ An đang áp dụng kỹ thuật tưới phun mưa. Đây là giải pháp đưa nước tới cây trồng, thấm vào mặt đất bằng cách làm mưa nhân tạo được đánh giá đạt hiệu quả rất cao. Cách tưới phun mưa giúp hạn chế được độ tổn thất nước do bốc hơi, không phá vỡ kết cấu đất ở gốc cây, không tạo nên dòng chảy trên mặt đất. Chủ vườn có thể điều chỉnh khoảng không gian làm ướt phù hợp với sự tăng trưởng của cây trồng cũng như thời tiết từng thời điểm. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc đầu tư tưới phun mưa cho cây chè giúp tăng năng suất khoảng 20-30% so với diện tích không tưới. Đặc biệt, với khí hậu nắng nóng cực điểm ở Nghệ An và miền Trung, nếu không tưới vào mùa Hè, cây trồng không chỉ giảm năng suất mà nhiều diện tích còn bị chết héo.

Trong sản xuất nông nghiệp, từ xưa đến nay, chúng ta vẫn nhắc đến các yếu tố: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Chính vì vậy, bây giờ, trồng cây gì, bà con cũng chú trọng đầu tư hệ thống tưới. Khoản đầu tư “làm mưa” đó là chi phí không nhỏ, nhưng sẽ đem về hiệu quả ổn định cho sản xuất trong thời gian dài. Nhìn ra thế giới, như ở đất nước Isarel, nhiệt độ mùa Hè có lúc đến 520C, gần nửa diện tích là sa mạc, thế nhưng, họ đã đầu tư “làm mưa” bài bản và trở thành một quốc gia mạnh về nông nghiệp.