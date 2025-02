Thể thao Thể Công Viettel nhận án phạt trước trận đấu với Nam Định; Hé lộ tiền bồi thường MU trả nếu sa thải Ruben Amorim

Minh Vương có thể rời Hoàng Anh Gia Lai sau vòng 15 V-League?; Hé lộ tiền bồi thường MU trả nếu sa thải Ruben Amorim; Thể Công Viettel nhận án phạt trước trận đấu với Nam Định... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Minh Vương có thể rời Hoàng Anh Gia Lai sau vòng 15 V-League?

Minh Vương sẽ là cái tên tiếp theo chia tay Hoàng Anh Gia Lai. Quyết định này được xem là gây bất ngờ khi mùa giải 2024-2025 mới đi được nửa chặng đua, đội bóng này cũng đang gặp khó khăn về lực lượng.

Theo nguồn tin, việc Minh Vương rời đội bóng phố Núi sẽ chính thức được chốt sau trận gặp TP. Hồ Chí Minh vào ngày 2/3 ở vòng 15 V-League. Đặc biệt, tiền vệ này sẽ gia nhập PVF-Công an nhân dân tại giải hạng nhất thay vì một đội bóng lớn khác ở V-League.

Việc Minh Vương gia nhập giải hạng nhất sẽ khiến cuộc đua vô địch và suất thăng hạng giữa 3 đội PVF- Công an nhân dân, Bình Phước và Phù Đổng Ninh Bình càng thêm phần hấp dẫn.

Minh Vương sẽ là cầu thủ cuối cùng của lứa Công Phượng rời Hoàng Anh Gia Lai.

Nếu gia nhập PVF- Công an nhân dân vào ngày 2/3, Minh Vương chưa thể sớm gặp lại Công Phượng khi trận đấu gần nhất của hai đội diễn ra vào ngày 1/3. Màn đối đầu hứa hẹn hấp dẫn này sẽ phải chờ đến ngày 17/5 trên sân nhà PVF- Công an nhân dân. Ngoài ra, Minh Vương cũng sẽ có dịp chạm trán với Hoàng Đức khi PVF- Công an nhân dân còn gặp Phù Đổng Ninh Bình vào ngày 11/5.

Minh Vương là tài năng đặc biệt từ hệ thống đào tạo Hoàng Anh Gia Lai nhưng không thuộc Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG do trục trặc giấy tờ nên chỉ thuộc lớp Năng khiếu. Anh sớm lên đội 1 năm 2014, ghi dấu ấn với danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League.

Trải qua hơn 10 mùa giải, Minh Vương đã ra sân hơn 200 trận, ghi 47 bàn cho CLB Hoàng Anh Gia Lai và trở thành người cuối cùng của "thế hệ vàng" - lứa Công Phượng rời đi.

Hé lộ tiền bồi thường MU trả nếu sa thải Ruben Amorim

Đội bóng thành Manchester sẽ phải chi khoản tiền bồi thường lên đến 12 triệu bảng, nếu họ quyết định sa thải sớm HLV Ruben Amorim hè tới.

HLV người Bồ Đào Nha có điều khoản chặt chẽ trong hợp đồng của mình. Ông sẽ được thanh toán phần lương còn lại của giao kèo kéo dài 2 năm rưỡi nếu bị sa thải sớm.

Ruben Amorim gặp nhiều khó khăn kể từ khi ngồi lên ghế nóng MU. Ảnh: Rex

Đến hiện tại, chưa có dấu hiệu hay thông tin nào cho thấy Sir Jim Ratcliffe có kế hoạch "trảm" Amorim dù MU vừa trải qua chuỗi 8 trận thua trong 15 lần ra sân gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, nếu mọi chuyện tiếp tục xấu đi với Quỷ đỏ, Ruben Amorim sẽ nhận đầy đủ khoản lương bồi thường nếu mất việc.

Sự đảm bảo tài chính tương tự cũng áp dụng cho toàn bộ đội ngũ trợ lý mà ông mang đến Old Trafford lúc thay thế Ten Hag.

Thể Công Viettel nhận án phạt trước trận đấu với Nam Định

Thể Công Viettel phải nhận án phạt trước trận đấu với Nam Định tại vòng 15 V-League 2024/2025.

Ở vòng 14, Thể Công Viettel gây thất vọng khi để thua Công an Hà Nội 1-2, qua đó đánh mất ngôi đầu bảng vào tay CLB Nam Định, đội giành chiến thắng 3-1 trước Bình Định tại sân Thiên Trường.

Trận đấu giữa CAHN với Thể Công Viettel ở vòng 14 có nhiều thẻ vàng. Ảnh: VPF



Trong trận đấu với Công an Hà Nội, Thể Công Viettel có tới 8 cầu thủ nhận thẻ vàng. Do đó, đội bóng áo lính đã bị Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xử phạt trước vòng 15 V-League 2024/2025. Cụ thể, theo Quyết định số 104/QĐ-Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Thể Công Viettel bị phạt 5 triệu đồng.

Sau 14 vòng đấu, Thể Công Viettel có 25 điểm, kém Nam Định 2 điểm. Nếu đánh bại đội bóng thành Nam ở vòng 15, thầy trò HLV Đức Thắng sẽ giành lại ngôi đầu bảng từ đối thủ.

Bị loại khỏi cúp C1 châu Á, Nam Định thanh lọc ngoại binh

Theo nguồn tin của Báo điện tử VTC News, CLB Nam Định cân nhắc phương án cho mượn tiền đạo Joseph Mpande trong phần còn lại của V.League 2024/25. CLB Hải Phòng là đội tích cực nhất trong thương vụ này, họ mong muốn có được sự phục vụ của ngôi sao người Uganda.

Hiện nay, CLB Hải Phòng mới chỉ có 14 điểm, tạm xếp thứ 11 và có nguy cơ xuống hạng. Do đó, HLV Chu Đình Nghiêm đang rất cần thêm các phương án tấn công mới. Việc ngoại binh thi đấu không tốt là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng đất cảng sa sút.

Mpande có thể chia tay Nam Định.

Theo quy định tại V.League, mỗi CLB tham dự đấu trường quốc tế được đăng ký tối đa 5 ngoại binh trong danh sách cả mùa giải và được sử dụng 3 người trong mỗi trận đấu. Tuần vừa qua, ông Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định gây sốc khi loại Hendrio Araujo khỏi danh sách. Đội bóng thành Nam chọn Romulo, Caio, Lucas, Mpande và Brenner. Trong đó, Brenner và Romulo là 2 tân binh mới được đăng ký thi đấu từ lượt về.

Họ còn thừa đến 4 suất ngoại binh và có thể cho mượn bớt cầu thủ nhằm tránh lãng phí các khoản tiền lương, thưởng./.