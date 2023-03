Thêm một cán bộ địa chính ở Nghệ An bị đình chỉ công tác

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường xã Yên Khê là ông Phan Thanh Cường bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông.

Thông tin từ UBND huyện Con Cuông cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phan Thanh Cường - Công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường xã Yên Khê để phục vụ công tác điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông. Ông Cường bị đình chỉ từ ngày 13/1/2023 đến khi có kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông.

Ngày 4/1, ông Phan Thanh Cường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông ra quyết định tạm giữ hình sự vì đã có hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, vi phạm khoản 1, Điều 355, Bộ Luật Hình sự. Tiếp đó, ngày 10/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phan Thanh Cường.

Trước đó, tại huyện Con Cuông, công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường của xã Thạch Ngàn là bà Lương Thị Năm cũng bị UBND huyện Con Cuông ra quyết định xử lý kỷ luật với hình thức buộc thôi việc. Bà Năm đã bị Tòa án nhân dân huyện Con Cuông kết án 1 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm vì tội: “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Những ngày vừa qua, vấn nạn cán bộ, công chức địa chính cấp xã vi phạm pháp luật bị phát hiện, xử lý được Báo Nghệ An điện tử chuyển tải qua các bài viết: “Một cán bộ địa chính xã ở Nghệ An bị dân tố nhận làm sổ đỏ để lừa tiền” – ngày 28/2/2023; “Dấu hiệu lừa đảo của cán bộ địa chính xã Ngọc Sơn (Thanh Chương) – ngày 1/3/2023; “Nghệ An: Một cán bộ địa chính xã bị buộc thôi việc vì "lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản’’ – ngày 2/3/2023.