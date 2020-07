Thêm một người Đà Nẵng, một người Quảng Ngãi nhiễm nCoV

"Bệnh nhân 419", nam, 17 tuổi, ở phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi. Ngày 14/7, người này đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng để chăm sóc người anh đang điều trị tại đây. Ngày 17/7, anh này về Quảng Ngãi bằng xe khách, trên xe có một số người từ Bệnh viện C Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Nhân viên y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu bệnh phẩm sáng 25/7. Ảnh: Đắc Thành

Ngày 20/7, anh từ Quảng Ngãi đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, có biểu hiện sốt. Ngày 22/7, anh đi tàu từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi, sốt, ho nhẹ, hơi khó thở, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi. Ngày 24/7, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ngãi lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, kết quả ngày 26/7 dương tính với nCoV.



Bệnh nhân đang được chuyển cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Bình Sơn, cơ sở điều trị 2, Khu công nghiệp Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi., nữ, 71 tuổi, ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngày 12/7, bà sốt, đau ngực, đến ngày 22/7 nhập viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Ngày 25/7 Bệnh viện C Đà Nẵng lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 26/7 dương tính với nCoV.Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng.Tính đến chiều nay, Việt Nam ghi nhận 420 ca nhiễm nCoV, trong đó 365 người đã khỏi. Hiện 55 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 5 người âm tính lần một, ba người âm tính lần hai. Còn 47 người dương tính.Hơn 11.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 220 người, tại cơ sở tập trung hơn 10.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.Thế giới ghi nhận khoảng 650.000 người chết trong hơn 16 triệu ca nhiễm tại 213 quốc gia. Mỹ và Brazil là hai nước có số ca mắc và số tử vong cao nhất thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận số mắc và số tử vong cao nhất.Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong do nCoV.