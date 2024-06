Thí sinh lớp 10 ở Nghệ An 'đánh cược' với đổi nguyện vọng

“

Do số lượng học sinh lớp 9 trên toàn tỉnh tăng nhiều hơn so với năm ngoái, nên số lượng thí sinh chuyển nguyện vọng về trường chúng tôi tăng là điều bình thường. Tuy nhiên, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến điểm trúng tuyển vào trường và dự kiến sẽ tăng hơn so với các năm trước.

Thầy giáo Phạm Xuân Phú – Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2