Giáo dục Phụ huynh nên cân nhắc kỹ khi thay đổi nguyện vọng vào lớp 10 Từ 7h sáng nay 7/6, thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có thể thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Việc thay đổi sẽ kéo dài 5 ngày giúp thí sinh có thêm thời gian cân nhắc, lựa chọn.

Nhiều biến động

Sáng 7/6, một ngày sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tại Trường THCS Hưng Lộc - thành phố Vinh đã có một số phụ huynh đến xin thay đổi nguyện vọng cho con.

Chị Nguyễn Thị T - có con học lớp 9C và học sinh này đăng ký NV1 vào Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh). Sau khi kết thúc 3 môn thi, học sinh này chấm được 21 điểm và gia đình quyết định chuyển cháu về Trường THPT Nghi Lộc 3 để tăng cơ hội trúng tuyển. Theo gia đình lý giải, mức điểm này thấp hơn điểm chuẩn năm trước của trường gần 1,5 điểm. Chưa kể trong quá trình làm bài cháu có thể xảy ra sai sót. Vì thế, việc đổi nguyện vọng sẽ tăng cơ hội trúng tuyển vào trường công lập.

Sáng 7/6, nhiều phụ huynh đã đến Trường THCS Hưng Lộc để xin thay đổi nguyện vọng. Ảnh: Mỹ Hà

Trường THCS Hưng Lộc năm nay có 183 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi vào lớp 10. Trong đó có 30 học sinh đăng ký thi vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, 11 em đăng ký vào Trường THPT Hà Huy Tập, 76 em đăng ký vào Trường THPT Lê Viết Thuật. Còn lại có 57 em đăng ký vào Trường THPT Nghi Lộc 3; 8 em đăng ký vào các trường ở các huyện và Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh. Sau khi thi, con số này biến động khá nhiều và tăng thêm số thí sinh chuyển thêm về các trường ngoài thành phố.

“ Để việc chuyển nguyện vọng của phụ huynh được thuận lợi, chúng tôi đã thành lập tổ tư vấn tuyển sinh và trực tiếp có mặt tại nhà trường để tư vấn, hướng dẫn phụ huynh học sinh. Trong buổi sáng đầu tiên, tôi thấy có khá nhiều phụ huynh lo lắng muốn chuyển nguyện vọng cho con từ trường trong thành phố sang các trường ven đô. Trước khi gia đình đưa ra quyết định, chúng tôi đã yêu cầu phụ huynh cần cân nhắc kỹ càng, kiểm tra lại bài làm của các con và so sánh với mặt bằng chung. Mục đích là để đảm bảo quyền lợi của các con nhưng cũng không để các con mất đi cơ hội học tập ở những trường có chất lượng. Cô giáo Nguyễn Thị Lan Phương - Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Lộc - thành phố Vinh

Có nên đổi nguyện vọng hay không là câu hỏi đang được nhiều gia đình đặt ra trong thời điểm này khi các thí sinh đã hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Thậm chí không ít gia đình đã tổ chức các cuộc họp để bàn phương án sao cho phù hợp.

Chị Nguyễn Thị Lê, có con thi vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh). Sau khi thi xong cháu dự đoán 3 môn được 24 điểm. Mức điểm này còn thấp hơn điểm chuẩn năm ngoái gần 1 điểm và không thấp so với mặt sàn chung năm nay. Tuy nhiên, do mức an toàn ở mức 50:50 nên gia đình vẫn đang phải cân nhắc: "Tôi thấy đề thi năm nay khó, mức phân hoá cao nên hy vọng điểm chuẩn sẽ hạ. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào số thí sinh đi - đến giữa các trường và gia đình vẫn đang nghe ngóng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng" - chị Lê chia sẻ.

Giáo viên tư vấn việc chuyển nguyện vọng cho các học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Cảnh giác với các thông tin “nhiễu”

Theo hướng dẫn của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thí sinh có 5 ngày được thay đổi nguyện vọng.

Cụ thể, sau khi thi xong chưa có kết quả, học sinh có thể thay đổi nguyện vọng 1 (NV1), nguyện vọng 2 (NV2), nguyện vọng 3 (NV3). Ngoài ra, những thí sinh đăng ký vào các trường THPT dân tộc nội trú có thể thay đổi xét vào Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh hoặc Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2. Thời gian thay đổi nguyện vọng được thực hiện từ 7 giờ 00 phút ngày 07/6/2024 đến 17 giờ ngày 11/6/2024, sau thời gian này hệ thống sẽ không cho phép thực hiện việc thay đổi nguyện vọng.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Đức Anh

Việc thay đổi nguyện vọng nhằm tăng cơ hội trúng tuyển, thí sinh có thể điều chỉnh đến trường thuộc tốp 1, có điểm trúng tuyển cao hơn (nếu thí sinh làm bài tốt) hoặc xuống các trường tốp sau (nếu bài làm không đảm bảo). Để thay đổi nguyện vọng chính xác, căn cứ quan trọng nhất chính là điểm bài làm của thí sinh.

Từ hôm qua đến nay, sau khi các thí sinh hoàn thành bài thi, các trường THCS trên địa bàn toàn tỉnh đã thông báo cách thức đổi nguyện vọng và các hướng dẫn chi tiết. Nhiều trường cũng đã thành lập tổ tư vấn tuyển sinh hoặc cắt cử giáo viên trực tiếp đến tại trường để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong quá trình thay đổi nguyện vọng. Quá trình triển khai, nhiều trường THPT cũng đã chủ động cung cấp các thông tin về nhà trường để học sinh lựa chọn. Tại Trường THPT Kim Liên (Nam Đàn) nhà trường đã tổng hợp điểm chuẩn, chỉ tiêu, số lượng thí sinh đã đăng ký dự thi 5 năm gần đây để phụ huynh có thêm thông tin cần thiết.

Nhiều trường THPT chủ động công bố thông tin để phụ huynh có thể dễ dàng cân nhắc khi lựa chọn. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh những thông tin chính thống từ các nhà trường, sau khi các học sinh thi xong, nhiều thông tin chưa chính xác đang được chia sẻ lên mạng gây “nhiễu” phụ huynh, học sinh. Trên diễn đàn học sinh Nghệ An, một bảng tổng hợp về dự kiến điểm chuẩn đang nhận được nhiều bình luận. Tuy nhiên, đây chưa phải là thông tin chính xác vì hiện nay việc chấm thi chưa bắt đầu.

Tương tự, một tin nhắn của một giáo viên cũng đang được chia sẻ khá nhiều khi giáo viên này đã tự thống kê dự kiến số lượng điểm Toán của toàn thành phố Vinh (từ 8 - 9 điểm hoặc trên 9 điểm). Tin nhắn này cũng nói rằng, điểm Tiếng Anh có thể chấm từ thang điểm 0,1 - 0,3 điểm/1 câu để phụ huynh cân nhắc. Điều này hoàn toàn không chính xác vì bài thi trắc nghiệm được chấm bằng máy với thang điểm được quy định là 0,2 điểm/1 câu.

“ Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 được sử dụng chung cho học sinh toàn tỉnh. Việc xét tuyển vào lớp 10 cũng sẽ được lấy theo thứ tự từ trên xuống cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu. Vì vậy, phụ huynh không cần quan tâm quá nhiều đến điểm chuẩn của các năm trước mà cần căn cứ trên mặt bằng chung của thí sinh dự thi năm nay. Trước khi thay đổi cần tính toán kỹ càng để tăng cơ hội trúng tuyển và không làm mất quyền lợi, mất đi cơ hội của thí sinh. Ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025

Theo kế hoạch, từ ngày 9/6, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành chấm thi. Với số lượng bài thi tăng trên 7.000 bài, dự kiến năm nay, Nghệ An cũng sẽ huy động số lượng giáo viên chấm thi nhiều nhất từ trước đến nay với gần 600 cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi. Dự kiến việc chấm thi sẽ hoàn thành trong 1 tuần và đến giữa tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi./.