Thị xã Cửa Lò đề nghị xử lý nghiêm hai “dự án nhà nghỉ công nhân”!

Ngày 11/10/2022, UBND thị xã Cửa Lò có Văn bản số 1598/UBND-ĐT phúc đáp Báo Nghệ An về 2 bài viết “Số phận hai “dự án nhà nghỉ công nhân”?” và “Cần xem xét, thu hồi dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2”; có nội dung như sau:

“UBND thị xã Cửa Lò cảm ơn Báo Nghệ An đã quan tâm, đồng hành cùng thị xã trong việc xử lý các dự án chậm tiến độ, không thi công trên địa bàn thị xã Cửa Lò, trong đó có các dự án Nhà nghỉ nông trường kết hợp dịch vụ nhà hàng do Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An làm chủ đầu tư và dự án Nhà nghỉ công nhân Nông trường 3/2 tại phường Nghi Thu do Công ty cổ phần Nông công nghiệp 3/2 làm chủ đầu tư. Để làm rõ hơn, UBND thị xã Cửa Lò xin cung cấp thêm một số thông tin về quá trình triển khai đôn đốc chủ đầu tư hai dự án nói trên sau khi UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 1793/UBND-CN về việc xử lý các dự án chậm tiến độ triển khai trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có hai dự án nêu trên. Đối với dự án Nhà nghỉ nông trường kết hợp dịch vụ nhà hàng do Công ty TNHH MTV Cà phê – Cao su Nghệ An làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh cho phép gia hạn tiến độ thời gian sử dụng đất thêm 24 tháng, kể từ ngày 15/3/2022 (tức đến ngày 15/3/2024).