Pháp luật Thị xã Cửa Lò đề nghị xử lý nghiêm sai phạm ở Dự án Song Ngư Sơn UBND thị xã Cửa Lò vừa có báo cáo, đề xuất phương án xử lý các vi phạm, sai phạm tại Dự án Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu – Song Ngư gửi lên Sở Tài nguyên và Môi trường.

Khẳng định sai phạm

Bằng Văn bản số 1713/UBND-TN ngày 1/10/2024, UBND thị xã Cửa Lò báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường chi tiết những hạng mục công trình xây dựng có sai phạm trong dự án Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu – Song Ngư, do Công ty CP Song Ngư Sơn làm chủ đầu tư, được kiểm tra làm rõ từ tháng 9/2023.

Hiện trạng đảo Lan Châu (TX. Cửa Lò) nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Cường

Cụ thể, các hạng mục công trình đã thi công nhưng chưa có Giấy phép xây dựng, gồm:

Bể bơi và sân nghỉ thư giãn (hạng mục số 04 và 08 theo Bản vẽ quy hoạch) chưa xuất trình được Giấy phép xây dựng. Qua kiểm tra thực tế, công trình này có tổng diện tích 1.288m2; vị trí xây dựng phù hợp với quy hoạch, tuy nhiên, vượt ra ngoài chỉ giới xây dựng, có một phần diện tích nằm trên chỉ giới đường quy hoạch nội bộ dự án ở phía Bắc và phía Đông công trình với diện tích 201,5m2.

Trạm bơm nước (hạng mục số 14 theo Bản vẽ quy hoạch) chưa xuất trình được Giấy phép xây dựng. Qua kiểm tra thực tế, công trình này có tổng diện tích 20m2; vị trí sai với quy hoạch.

Nhà để máy phát điện và trạm biến áp (hạng mục số 13 và 25 theo Bản vẽ quy hoạch) chưa xuất trình được Giấy phép xây dựng. Qua kiểm tra thực tế, công trình có tổng diện tích 87,4m2; vị trí xây dựng phù hợp với quy hoạch, tuy nhiên, diện tích không đúng với quy hoạch xây dựng.

Thang máy và đường dẫn từ thang máy lên nhà hàng trên đảo Lan Châu. Ảnh: Thành Cường

Tòa nhà văn phòng (hạng mục số 19 theo Bản vẽ quy hoạch) có quy mô theo quy hoạch được cấp là nhà cao 3 tầng, diện tích xây dựng 432m2. Qua kiểm tra thực tế, hạng mục này chưa xây dựng, đang sử dụng công trình cũ với diện tích 247,3m2, chiều cao 2 tầng, vị trí phù hợp quy hoạch.

Đường dẫn ra đảo Lan Châu theo quy hoạch là đường đá dài khoảng 120m, qua kiểm tra thực tế, hạng mục này là đường bê tông, mới thi công phần nền đường và bunvar giữa, chưa thi công hạng mục vỉa hè.

Bên cạnh đó, trong Dự án Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu – Song Ngư còn có 8 hạng mục công trình đã thi công nhưng không nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cụ thể:

Nhà trực bảo vệ phía sau khách sạn (diện tích rộng 6,5m2); Nhà giặt là, nhà kho, nhà WC đã được xây dựng trên vị trí của các hạng mục số 16 và 12 (diện tích rộng 6,5m2); Nhà hàng dưới chân đảo Lan Châu cao 1 tầng (diện tích rộng 843,6m2); Thang máy và đường dẫn từ thang máy lên nhà hàng trên đảo (diện tích rộng 23,8m2); Bể chứa hải sản phía sau nhà hàng dưới chân đảo Lan Châu; Đường cầu thang bộ lên nhà hàng Lan Châu trên đảo nối từ đường ra cầu cảng lên tới nhà hàng (diện tích rộng 63,7m2); Lắp dựng mái tôn phía sau khách sạn; Kè biển phía Bắc dự án có chiều dài 256,1m, trong đó, diện tích lấn biển so với quy hoạch là 3.071m2, bề rộng trung bình lấn biển khoảng 17m.

Nhà hàng dưới chân đảo Lan Châu và kè phía Bắc là 2 hạng mục công trình sai phạm lớn khi không có trong quy hoạch nhưng tự ý xây dựng lấn biển với diện tích tới gần 4.000m2. Ảnh: Nhật Lân

Sau khi báo cáo chi tiết các công trình xây dựng sai phạm nêu trên, UBND thị xã Cửa Lò khẳng định “Việc triển khai xây dựng của Dự án Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi, giải trí Lan Châu - Song Ngư tại thị xã Cửa Lò đã xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng về quy hoạch, xây dựng, thiết kế, vệ sinh môi trường quy định tại Điểm c, Khoản 7 và Điểm c, Khoản 9, Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng”.

Một số biên bản kiểm tra việc xây dựng trái phép ở Dự án Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu - Song Ngư. Ảnh: Nhật Lân

Đồng thời UBND thị xã Cửa Lò thông tin: “Mặc dù UBND thị xã đã tổ chức nhiều cuộc làm việc, lập nhiều biên bản vi phạm yêu cầu đình chỉ thi công và tháo dỡ các hạng mục vi phạm, tuy nhiên, chủ đầu tư không chịu hợp tác cùng các các cơ quan chính quyền để giải quyết, khắc phục theo quy định của pháp luật”.

Kiến nghị xử lý nghiêm, đúng pháp luật

Tại Văn bản số 1713/UBND-TN, UBND thị xã Cửa Lò dẫn quy định của Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng. Qua đó, đề xuất đối với các hạng mục công trình đã thi công nằm trong quy hoạch được phê duyệt nhưng chưa có Giấy phép xây dựng thì ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Điểm c, Khoản 7, Điều 16 Nghị định 16/2022/NĐ-CP); áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (Khoản 16, Điều 16 và Điều 81, Nghị định 16/2022/NĐ-CP).

Bìa bài viết về Dự án Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu - Song Ngư trên Báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Nhật Lân

Cụ thể: “Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chủ đầu tư phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng hoặc Giấy phép xây dựng điều chỉnh, hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh và có Giấy phép xây dựng hoặc Giấy phép xây dựng điều chỉnh, hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh. Hết thời hạn quy định, nếu chủ đầu tư không xuất trình Giấy phép xây dựng được cấp hoặc Giấy phép xây dựng điều chỉnh, hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh đã được thẩm định thì người có thẩm quyền xử phạt ra văn bản thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi văn bản thông báo (tính theo dấu bưu điện) hoặc từ ngày có biên bản bàn giao thông báo, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm có trách nhiệm thực hiện biện pháp buộc tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Nếu chủ đầu tư không thực hiện biện pháp buộc phá dỡ quy định thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”.

Đối với các hạng mục công trình đã thi công nhưng không nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt, UBND thị xã Cửa Lò đề xuất ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Điểm c, Khoản 9, Điều 16, Nghị định 16/2022/NĐ-CP); đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm (Điểm c, Khoản 15, Điều 16 và Điều 81, Nghị định 16/2022/NĐ-CP). Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện biện pháp buộc phá dỡ thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, UBND thị xã Cửa Lò báo cáo đang rà soát trách nhiệm của các cán bộ, công chức được giao làm nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị trên địa bàn để xử lý trách nhiệm theo quy định tại Quy chế ban hành kèm Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Năm 2023, việc UBND thị xã Cửa Lò kiểm tra Dự án Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu – Song Ngư đã được Báo Nghệ An phản ánh. Ảnh: Nhật Lân

UBND thị xã Cửa Lò kiến nghị UBND tỉnh xem xét việc gia hạn tiến độ Dự án Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu – Song Ngư. Vì tiến độ thực hiện dự án này là đến hết năm 2020, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thành, và để xảy ra nhiều sai phạm. “UBND thị xã Cửa Lò đề nghị nếu chủ đầu tư không khắc phục triệt để các sai phạm thì không cho gia hạn tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời làm cơ sở để xem xét việc thu hồi đất một số hạng mục công trình của dự án chậm tiến độ theo Khoản 8, Điều 81, Luật Đất đai 2024”, UBND thị xã Cửa Lò kiến nghị lên UBND tỉnh.

Từ ngày 1/3/2024, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản về việc điều chỉnh Dự án Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí vui chơi Lan Châu – Song Ngư tại thị xã Cửa Lò, trong đó, có chỉ đạo: "Giao UBND thị xã Cửa Lò chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, thực hiện các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định; sau khi rà soát, xử lý gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 10826/UBND-CN ngày 18/12/2023".

Đề nghị giải thích việc lập Văn bản số 1713/UBND-TN ngày 1/10/2024 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, một cán bộ có trách nhiệm UBND thị xã Cửa Lò trao đổi: “Thời gian vừa qua, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến Dự án Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu – Song Ngư. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị UBND thị xã Cửa Lò báo cáo công tác kiểm tra, và đề xuất phương án xử lý. Để các vấn đề liên quan dự án này được xử lý dứt điểm, UBND thị xã Cửa Lò có Văn bản số 1713/UBND-TN ngày 1/10/2024 gửi lên Sở Tài nguyên và Môi trường...”.