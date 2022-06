Thiếu niên Quế Phong đặt mục tiêu lọt vào tứ kết Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại biểu Đoàn Nghệ An Võ Thị Minh Sinh đề nghị: Chính phủ cần khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) phối hợp các đơn vị liên quan, bắt giữ 10 đối tượng, phá thành công chuyên án “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên phạm vi nhiều tỉnh, thành.

(Baonghean.vn) - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An thông báo về việc tiếp nhận công chức làm việc tại cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An năm 2022, cụ thể như sau:

(Baonghean.vn) - Những tưởng sau khi được báo chí phản ánh (bài “Giải quyết dứt điểm ô nhiễm tại một trường học”- Báo Nghệ An ngày 15/5/2022) thì tình trạng ô nhiễm môi trường tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 sẽ được khắc phục. Nhưng…

(Baonghean.vn) - Với kết quả kiểm tra, khảo sát, tỉnh Nghệ An được Đoàn công tác đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là tỉnh thứ 25 trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đã có Thông báo số 346 ngày 1/6/2022 về Kết luận của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với các đơn vị khai thác, kinh doanh tại cảng Cửa Lò.

(Baonghean.vn) - Tính đến hết ngày 31/5/2022, 100% cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức thành công đại hội với nhiều đột phá, sáng tạo. Qua đó, thể hiện tinh thần xung kích, đoàn kết, không khí sinh hoạt chính trị sôi nổi, lan tỏa trong Tuổi trẻ toàn Khối.

(Baonghean.vn) - Vị đại biểu Đoàn Nghệ An bày tỏ đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là đưa sách giáo khoa vào danh mục quản lý giá, theo hướng đảm bảo quyền lợi học sinh và điều kiện kinh tế hiện nay của người dân.

(Baonghean.vn) - Hương sinh được 2 người con thì cả hai đều vi phạm pháp luật và đang thi hành các bản án khác nhau. Tại phiên tòa, dù Hương đưa ra nhiều lý do để biện minh cho hành vi phạm tội của mình nhưng có lẽ đã muộn màng...

(Baonghean.vn) - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An 5 tháng ước thực hiện 8.523 tỷ đồng, đạt 56,8% dự toán, bằng 99,4% so với cùng kỳ năm 2021.

(Baonghean.vn) - Trên đường chở gỗ keo ra Bắc, chiếc xe tải biển Nghệ An bị hư, lái xe dừng bên đường sửa chữa khiến xe tải lưu thông cùng chiều đâm vào lúc rạng sáng.

(Baonghean.vn) - Đây là khẳng định của Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi có thông tin Trung tâm VSPACE’S IELTS có trụ sở tại Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Lực lượng Công an đã bắt giữ 11 đối tượng trong chuyên án đánh bạc vừa bị triệt phá trên địa bàn huyện Yên Thành. Đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề sử dụng công nghệ cao với thủ đoạn rất tinh vi.

Bộ Công an vừa điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao tại các cục nghiệp vụ, công an tỉnh và một số đơn vị trực thuộc Bộ.

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022); thực hiện chương trình hợp tác về y tế giữa tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng, từ ngày 31/5 đến ngày 4/6, ngành y tế Nghệ An tổ chức đoàn công tác thăm, làm việc với ngành y tế tỉnh Xiêng Khoảng, Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

(Baonghean.vn) - Tối 1/6, hoà chung không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu nhi cả nước, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Báo Nghệ An phối hợp tổ chức Chương trình Tết thiếu nhi cho con cán bộ, nhân viên, phóng viên.

(Baonghean.vn) - Đây là tin vui đầu tiên cho tỉnh Nghệ An trên đấu trường quốc tế trong năm học 2021 - 2022.

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, chuẩn bị các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới; 78 cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" giai đoạn 2019-2021; Thông tin nữ sinh Nghệ An đạt điểm IELTS tuyệt đối 9.0 là chưa chính xác… là những thông tin nổi bật ngày 1/6.

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Quế Phong vừa bắt quả tang 2 đối tượng (người dân tộc Mông) khi đang vận chuyển ma túy đưa đi tiêu thụ. Các đối tượng chống trả quyết liệt, sử dụng súng K59 bắn làm 1 đồng chí cán bộ Công an huyện Quế Phong bị thương ở đùi trái. Tang vật thu giữ 15 bánh hêrôin, 1 khẩu súng, 7 viên đạn.