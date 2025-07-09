Giải trí Thiếu tá công an từng gây sốt A80 khi nhập vai girl phố sẵn sàng đóng phim Thiếu tá công an Mai Ly sẵn sàng hỗ trợ đoàn phim "Tường lửa Tràng An" nếu có vai diễn phù hợp đòi hỏi yêu cầu chuyên môn cảnh sát.

Thiếu tá Mai Ly từng gây sốt mạng hồi tháng 8 vừa qua trong chương trình Ngày hội vì Thủ đô bình yên và Lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Thiếu tá Mai Ly - người đóng vai girl phố gây sốt trên đường phố Hà Nội cho biết sẵn sàng góp mặt trong phim Tường lửa Tràng An về đề tài đấu tranh với tội phạm mạng lấy cảm hứng từ chuyên án Mr Pips.

Sáng 6/9, Đài Hà Nội công bố dự án phim tiếp theo về công an Hà Nội mang tên Tường lửa Tràng An- chuyên án Cạm bẫy số.

Thiếu tá Mai Ly, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và á hậu Trần Ngọc Châu Anh mong muốn tham gia "Tường lửa Tràng An".

Đây là phim dài tập đầu tiên của Việt Nam khai thác chủ đề lừa đảo qua mạng xoay quanh quá trình đấu tranh với tội phạm tiền ảo của lực lượng công an nhân dân lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, trong đó nổi bật là vụ lừa đảo hơn 5.000 tỷ gây rúng động dư luận của Mr Pips vào cuối năm 2024.

Theo biên kịch Vũ Liêm - một trong những tác giả kịch bản của phim Độc đạo gây sốt trên sóng truyền hình năm ngoái, Tường lửa Tràng An được chắt lọc từ chuyện đời thật, đẩy thêm cao trào bằng những tình huống đậm chất điện ảnh. Qua đây, bộ phim phơi bày thủ đoạn tinh vi của giới tội phạm công nghệ cao: từ lừa đảo đầu tư, rửa tiền đến thao túng hệ thống, nổi bật trong đó là chuyên án Mr Pips gây nhức nhối xã hội năm 2024.

Vũ Liêm cho biết làm phim điều tra tội phạm không thể đưa hết yếu tố nghiệp vụ vào dù rất hấp dẫn, đó là cái khó của biên kịch. Tuy vậy, anh "cam đoan mọi người xem phim này sẽ đi từ bất ngờ này là đến bất ngờ khác".

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Tổng giám đốc, Tổng biên tập Đài PTTH Hà Nội.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PTTH Hà Nội bày tỏ niềm vui mừng khi khởi động phim truyền hình Tường lửa Tràng An. Ông phát biểu tại họp báo: "Năm ngoái, trong thời gian rất ngắn, Đài Hà Nội đã sản xuất hơn 100 tập phim truyền hình. Năm nay, số lượng phim sẽ nhiều hơn. Trong bối cảnh như vậy, phim Tường lửa Tràng An nói về công cuộc đấu tranh tội phạm công nghệ cao, những chiến công thầm lặng của các chiến sĩ Công an TP. Hà Nội được nhóm biên kịch, nghệ sĩ của đài ấp ủ và thực hiện”.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết lực lượng công an thành phố sẵn sàng song hành với các nhà sản xuất, đạo diễn trong quá trình sản xuất phim trong việc cố vấn các tình huống mang tính nghiệp vụ cao, đồng thời cử các đồng chí đại diện tham gia một số vai diễn trong phim để hình ảnh, câu chuyện trở nên sinh động, thực tế.

Thiếu tá Mai Ly tại sự kiện.

Nổi tiếng từ hình tượng girl phố trong hoạt động diễn tập giả định duy trì trị an đường phố, Thiếu tá Mai Ly là một trong những khách mời đặc biệt của họp báo phim Tường lửa Tràng An sáng 6/9. Cô dành sự ủng hộ lớn cho ý tưởng phim và cho biết sẵn sàng hỗ trợ đoàn phim nếu có vai diễn phù hợp đòi hỏi yêu cầu chuyên môn cảnh sát.

Tường lửa Tràng An cũng chính công bố dàn diễn viên chính của phim trong đó có NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Trịnh Mai Nguyên, Hồng Liên… NSƯT Hoàng Hải sau vai ông trùm trong Độc đạo sẽ quay lại với vai đại tá công an - trưởng phòng cảnh sát điều tra. NSƯT Hoàng Hải từng đóng series Cảnh sát hình sự cách đây hơn 20 năm nhưng gần đây chủ yếu vào vai tội phạm, ông trùm.

Diễn viên Hoàng Hải chia sẻ: “Tôi sẽ cố gắng khắc họa đời sống, sự hy sinh thầm lặng của các đồng chí công an. Tôi cũng mong chờ sự hỗ trợ của các đồng chí trong lực lượng Công an TP Hà Nội để tôi và các bạn diễn tạo nên những thước phim chính xác, hấp dẫn".

NSƯT Hoàng Hải trở lại đóng vai công an sau thời gian dài đóng phản diện.

Tại sự kiện, nhạc sĩ - ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc bày tỏ vinh dự khi ca khúc Công an Thủ đô, vì bình yên cuộc sống do cô phổ nhạc từ phần lời của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội - được sử dụng làm ca khúc trong phim.

Ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc.

Nghệ sĩ tiết lộ gia đình cô từng là nạn nhân của lừa đảo mạng. Toàn bộ gia tài mẹ cô tích góp được bị lừa mất chỉ trong 1 ngày sau những cuộc điện thoại thao túng tâm lý của tội phạm công nghệ cao. Cô hy vọng bộ phim Tường lửa Tràng An sẽ lan tỏa tinh thần chiến đấu với tội phạm mạng, nâng cao cảnh giác của người dân.

Theo đại diện nhà sản xuất, loạt siêu xe và biệt thự sang trọng đóng vai trò quan trọng trong việc kể chuyện của Tường lửa Tràng An. Một loạt siêu xe đã được huy động tới họp báo ra mắt dự án phim và sắp tới sẽ xuất hiện trong Tường lửa Tràng An. Thông qua những món vật chất đáng giá tiền tỷ, những kẻ lừa đảo trong phim thuận lợi tô vẽ danh phận doanh nhân thành đạt để dễ bề lừa đảo tiền số. Qua đó, các nhà làm phim phản ánh sự đối lập giữa hào nhoáng bề ngoài và sự mục ruỗng bên trong.

Tường lửa Tràng An dự kiến lên sóng từ tháng 10/2025.

Ảnh: BTC