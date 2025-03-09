Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đón lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành A80 Sáng 3/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ đón cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80).

Đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự có Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Phạm Đình Trung - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Hồng Lợi - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Trọng Kiên



Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Nghệ An đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục thời tiết khắc nghiệt, tích cực huấn luyện, rèn luyện với quyết tâm cao, ý chí vững vàng.

Tại Lễ diễu binh A80, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã thể hiện khí thế hiên ngang, bản lĩnh chính trị, tinh thần kỷ luật, tác phong chính quy, góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện trọng đại của dân tộc.

Đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Kiên

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm và thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An trong tham gia luyện tập, diễu binh. Đồng thời nhấn mạnh, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đạt được tại Lễ diễu binh, diễu hành A80 là niềm tự hào chung của toàn lực lượng vũ trang tỉnh.

Các đồng chí đã thể hiện tinh thần kỷ luật, tác phong chính quy, sự nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả đó góp phần khẳng định sức mạnh, ý chí và truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, tạo dấu ấn sâu đậm, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân cả nước.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đồng chí đại biểu tặng hoa chúc mừng các lực lượng. Ảnh: Trọng Kiên

Các đại biểu cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Trọng Kiên

Tại buổi Lễ, Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tặng hoa chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những cống hiến, đồng thời tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Buổi lễ đón diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp, thể hiện tình cảm trân trọng và niềm tự hào của lực lượng vũ trang tỉnh đối với cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ đã góp phần làm rạng rỡ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới.