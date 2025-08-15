Thứ Sáu, 15/8/2025
Thời tiết Nghệ An ngày 15/8: Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác

P.V 15/08/2025 05:00

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 15/8: mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3.

* Khu vực Vùng núi:

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 34 độ C.

- Độ ẩm : 75 – 85%

anh-mon-son-1-.jpg
Ảnh minh họa.

* Khu vực Trung du:

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ : 27 – 34 độ C.

- Độ ẩm : 75 – 80%

* Khu vực Đồng bằng ven biển:

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 27 – 33 độ C.

- Độ ẩm : 80 – 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư:

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 27 – 32 độ C.

- Độ ẩm : 80 – 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Trung Bộ, kết hợp với hoạt động của hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

