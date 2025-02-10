Thời tiết Nghệ An ngày 2/10: Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào
Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ : 24 - 33oC
- Độ ẩm : 80 - 90%
* Khu vực Trung du
Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ : 25 – 33oC
- Độ ẩm : 80 - 90%
* Khu vực Đồng bằng ven biển
Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.
- Nhiệt độ : 26 - 33oC
- Độ ẩm : 80 - 90%
* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư
Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3.
- Nhiệt độ : 26 – 31oC
- Độ ẩm : 85 - 90%
* 48 giờ tới: Dải hội tụ nhiệt đới suy yếu và mờ dần nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3.
* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.