Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 2/10: Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 - 33oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

Xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu Sách Nguyễn

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 – 33oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 - 33oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 31oC

- Độ ẩm : 85 - 90%

* 48 giờ tới: Dải hội tụ nhiệt đới suy yếu và mờ dần nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.