Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 24/10: Có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét Theo dự báo, ngày 24/10, Nghệ An có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Có nơi trời rét.

* Khu vực Vùng núi

Miền núi Nghệ An ngày 24/10 có nơi trời rét. Ảnh minh hoạ

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Có nơi trời rét.

- Nhiệt độ : 17 - 23oC, vùng núi cao có nơi dưới 17 oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác. Chiều và đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ : 19 - 23oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác. Chiều và đêm có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ : 19 - 23oC

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ : 19 – 22oC

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa có cường độ ổn định và suy yếu dần nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Trưa và chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.