Thứ Sáu, 24/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Thời tiết Nghệ An ngày 24/10: Có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét

PV 24/10/2025 05:00

Theo dự báo, ngày 24/10, Nghệ An có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Có nơi trời rét.

* Khu vực Vùng núi

1.jpeg
Miền núi Nghệ An ngày 24/10 có nơi trời rét. Ảnh minh hoạ

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Có nơi trời rét.

- Nhiệt độ : 17 - 23oC, vùng núi cao có nơi dưới 17 oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác. Chiều và đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ : 19 - 23oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác. Chiều và đêm có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ : 19 - 23oC

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ : 19 – 22oC

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa có cường độ ổn định và suy yếu dần nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Trưa và chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Bão số 12 đổ bộ Huế - Đà Nẵng sáng 23/10, hai đợt mưa cực lớn

Bão số 12 đổ bộ Huế - Đà Nẵng sáng 23/10, hai đợt mưa cực lớn

Đọc tiếp

Bão số 12 đổ bộ Huế - Đà Nẵng sáng 23/10, hai đợt mưa cực lớn

Bão số 12 đổ bộ Huế - Đà Nẵng sáng 23/10, hai đợt mưa cực lớn

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Thời tiết Nghệ An ngày 24/10: Có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO