Trung Bộ mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 12 Dù bão số 12 đã suy yếu, Trung Bộ vẫn hứng mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão kết hợp gió Đông và không khí lạnh tăng cường.

Sáng 23/10, bão số 12 sau khi đi vào vùng biển từ Huế đến Đà Nẵng đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi tan dần thành vùng áp thấp. Vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,1 độ vĩ Bắc, 108,5 độ kinh Đông, với sức gió giảm dưới cấp 6.

Dù bão số 12 đã suy yếu, hoàn lưu của nó kết hợp với không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió Đông khiến Trung Bộ tiếp tục chịu mưa to kéo dài. Tình hình thời tiết khu vực này còn diễn biến phức tạp, đặc biệt ở các tỉnh ven biển miền Trung.

Từ sáng 23/10 đến đêm 24/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng nặng nề từ hoàn lưu bão số 12. Lượng mưa phổ biến 100–200mm, có nơi trên 300mm. Từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng mưa rất to, nhiều khu vực có thể đạt 700mm trong 24 giờ.

Các địa phương như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam được cảnh báo nằm trong vùng mưa cực lớn do ảnh hưởng kéo dài của bão số 12. Cường độ mưa có thể vượt 150mm chỉ trong 3 giờ, gây nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao.

Không chỉ Trung Bộ, ảnh hưởng từ bão số 12 còn lan đến khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ. Trong ngày và đêm 23/10, các khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa cường độ lớn trên 60mm trong 3 giờ đã được đưa ra, đòi hỏi người dân cần chủ động ứng phó để đảm bảo an toàn.

Nguy cơ ngập lụt và lũ quét gia tăng sau bão số 12

Do bão số 12 suy yếu nhưng hoàn lưu còn mạnh, mưa lớn tiếp diễn khiến các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi dâng cao. Mực nước tại các sông Bồ, Hương và Kiến Giang đều đang tiệm cận mức báo động 2.

Dự báo từ 23–28/10, trên các sông miền Trung sẽ xuất hiện một đợt lũ mới. Nhiều sông như Thạch Hãn, Vu Gia – Thu Bồn, Trà Khúc, Vệ có khả năng vượt báo động 2, gây ngập lụt diện rộng tại vùng hạ lưu. Lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra ở khu vực đồi núi dọc dãy Trường Sơn.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn khuyến cáo người dân theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn để cập nhật tình hình thời gian thực.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 12 và mưa lớn được xác định ở mức cấp 2 tại các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng. Người dân cần lưu ý đảm bảo an toàn cho nhà cửa, phương tiện, và không đi qua khu vực sạt lở hoặc ngập sâu.