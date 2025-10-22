Thứ Tư, 22/10/2025
Thời tiết hôm nay 22/10: Miền Bắc chuyển lạnh, miền Trung mưa lớn kéo dài

Quốc Duẩn 22/10/2025 14:43

Thời tiết hôm nay 22/10: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc trở lạnh, miền Trung có mưa to đến rất to, còn khu vực biển gió mạnh cấp 8-10, sóng cao 5-7m.

Không khí lạnh lan rộng, Bắc Bộ chuyển lạnh sâu

Sáng 22/10, khối không khí lạnh đã tràn xuống và ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc tại đảo Bạch Long Vĩ mạnh cấp 7, giật cấp 9; tại trạm Cồn Cỏ gió cấp 6, giật cấp 7.

Trong 24 đến 48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, lan xuống các tỉnh Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; riêng khu vực ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng chịu tác động của hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh, gió tăng dần lên cấp 6-7, có lúc giật cấp 8-9.

Thời tiết hôm nay 22/10: Miền Bắc chuyển lạnh, miền Trung mưa lớn kéo dài

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh vào sáng và đêm, vùng núi có nơi rét nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19–22°C, vùng núi 17–19°C, vùng núi cao dưới 16°C. Riêng Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ dao động 19–22°C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, riêng vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Sóng biển cao 3–5m, vùng gần tâm bão cao 5–7m, biển động rất mạnh.

Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 2–4m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm) có gió cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Các tàu thuyền hoạt động ở khu vực này cần khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.

Mưa lớn và dông mạnh tại miền Trung

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao gây mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Từ trưa 22/10, mưa mở rộng ra toàn khu vực, có nơi mưa rất lớn. Mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, cây trồng và công trình giao thông.

Các tỉnh vùng núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; vùng trũng thấp dễ ngập úng. Khu vực đô thị và khu công nghiệp có thể bị ngập cục bộ do mưa lớn trong thời gian ngắn.

Dự báo nhiệt độ các khu vực

Thời gian Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ thấp nhất (°C) Nhiệt độ trung bình (°C)
Ngày và đêm 22/10Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa19–21, vùng núi 17–19, vùng núi cao dưới 1623–25, vùng núi dưới 21
Ngày và đêm 23/10Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa19–21, vùng núi 17–19, vùng núi cao dưới 1622–24, vùng núi dưới 20

