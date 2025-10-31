Thứ Sáu, 31/10/2025
Kinh tế

Thời tiết Nghệ An ngày 31/10: Mưa rào rải rác và có nơi có dông

PV 31/10/2025 05:00

Theo dự báo, ngày 31/10, Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2.

* Khu vực Vùng núi

Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2.

- Nhiệt độ : 21 - 24oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 21 - 24oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

- Nhiệt độ : 21 - 24oC

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rât to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

- Nhiệt độ : 21 - 23oC

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa liên tục được bổ sung, kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Đêm vầ sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

