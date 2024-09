Kinh tế

Thời tiết Nghệ An ngày 7/9: Có mưa to đến rất to và dông

Theo dự báo, ngày 7/9, các khu vực tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió bão mạnh cấp 6 - cấp 7, giật trên cấp 7.