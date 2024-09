Xã hội Bộ đội Biên phòng Nghệ An kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại các địa phương ven biển Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, sáng 6/9, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh do Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 3 tại các đơn vị, địa phương ven biển của Nghệ An.

Tại Cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu), lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận tăng cường lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương bố trí việc sắp xếp, neo đậu tàu, thuyền của ngư dân đảm bảo an toàn, chống cháy, nổ, va đập.

Đoàn công tác của BĐBP Nghệ An do Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 3 tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Hải Thượng



Cảng cá Lạch Quèn là 1 trong 7 cảng cá của Nghệ An được đưa vào quy hoạch chung của cả nước, nhằm đáp ứng nhu cầu neo đậu, dịch vụ hậu cần nghề cá. Sau khi hoàn thành nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng, cảng cá Lạch Quèn (xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) có thể đáp ứng nhu cầu neo đậu, tránh, trú bão an toàn cho 500 - 700 tàu, thuyền của ngư dân địa phương.

Lực lượng BĐBP phối hợp giúp đỡ người dân chằng néo tàu, thuyền tránh bão. Ảnh: Hải Thượng



Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, đến nay, công tác ứng phó, phòng, chống bão số 3 đã được địa phương chuẩn bị theo phương châm "4 tại chỗ, 3 sẵn sàng", đơn vị cũng đã cử các tổ công tác do các đồng chí trong Ban Chỉ huy đồn trực tiếp xuống địa bàn các địa phương, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức neo, chằng, chống tàu, thuyền và nhà cửa; triển khai phương tiện tuần tra dọc cửa sông, cửa lạch, tiến hành kiểm tra, tuyên truyền cho ngư dân và các hộ dân nuôi trồng thủy, hải sản di dời lên bờ đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mưa bão...

Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cũng đã phối hợp với địa phương các xã ven biển chuẩn bị các địa điểm như nhà văn hóa, trường học để làm địa điểm đón người dân trú bão theo kịch bản di dời các khu dân cư, trong trường hợp nước biển dâng cao.

BĐBP trực tiếp đến các phương tiện tuyên truyền phòng, chống bão. Ảnh: Hải Thượng



Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra tại địa bàn Đồn Biên phòng Diễn Thành, theo báo cáo của Đồn Biên phòng Diễn Thành, đơn vị đã huy động lực lượng tuyên truyền, kêu gọi người dân di chuyển phương tiện từ cống Diễn Thành về khu neo đậu tránh, trú bão ở xã Diễn Kim đảm bảo an toàn. Cùng với đó, triển khai lực lượng xuống các địa phương phối hợp giúp nhân dân chằng néo nhà cửa, tỉa cây tránh gãy đổ.

BĐBP hỗ trợ người dân neo đậu tàu thuyền trong mưa. Ảnh: Hải Thượng



Đoàn cũng đã đến kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy. Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cho 47 chủ lồng bè cá thuộc 2 xã Nghi Quang và Nghi Thiết (Nghi Lộc) nắm chắc tình hình bão, gia cố, di chuyển lồng bè đến vị trí an toàn.

Tại địa bàn thị xã Cửa Lò có 218 tàu/1.148 lao động, đã kêu gọi được 212 tàu/1.078 lao động vào bờ neo đậu an toàn. Tổ chức tuyên truyền cho 55 chủ lồng bè nuôi cá thuộc 2 phường Nghi Tân và Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò) nắm chắc tình hình bão, gia cố, di chuyển lồng bè đến vị trí an toàn.

Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh và lãnh đạo thị xã Cửa Lò kiểm tra tại Cảng Cửa Lò. Ảnh: Hải Thượng



Để đảm bảo an toàn, sẵn sàng ứng phó bão số 3, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An yêu cầu các đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, công điện của trên. Đặc biệt là Công điện số 35 ngày 5/9/2024 của UBND tỉnh về cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 3; các kế hoạch, công điện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An và của địa phương về phòng, chống bão số 3. Duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống xảy ra.

Cùng với đó, tập trung nắm chắc diễn biến, hướng di chuyển của bão, tổ chức trực 24/24 giờ. Phối hợp với chính quyền, dân quân các phường, xã ven biển triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống lụt bão, tham gia giúp dân chằng chống, di chuyển, sắp xếp phương tiện, lồng bè đến vị trí an toàn.

Đồng thời, tiến hành rà soát, kiểm tra, bổ sung các phương án và kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với thực tế địa bàn đơn vị phụ trách; chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan, phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống thiên tai, tai nạn và tìm kiếm cứu nạn do bão số 3 gây ra.