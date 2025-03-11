Kinh tế Thời trang, thiết bị sưởi vào mùa, thị trường Nghệ An “ấm dần” Từ cửa hàng thời trang, chợ dân sinh đến siêu thị điện máy, các mặt hàng giữ ấm cùng thiết bị sưởi, máy sấy, chăn ga gối đệm được bày bán phong phú, giá cả ổn định, đa dạng phân khúc. Sức mua tăng rõ rệt chỉ trong ít tuần, cho thấy mùa đông năm nay đến sớm và nhu cầu sắm sửa của người dân cũng “tăng tốc” theo từng đợt gió lạnh.

Sức mua thời trang mùa đông “ấm dần”

Người dân tranh thủ mua sắm thời trang Đông khi các cửa hàng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Ảnh: T.P

Những ngày gió lạnh đầu mùa, dạo quanh các tuyến phố thời trang quen thuộc ở Nghệ An như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Phạm Kinh Vĩ… Có thể dễ dàng nhận thấy không khí mua sắm đã bắt đầu sôi động. Hầu hết cửa hàng đồng loạt thay diện mạo, trưng bày áo khoác, áo len, áo giữ nhiệt cùng loạt phụ kiện mùa đông bắt mắt. Các mặt hàng được săn đón nhiều nhất hiện nay là áo len mỏng, áo khoác nhẹ, áo giữ nhiệt, áo nỉ, áo gió và các mẫu áo thun tay dài tiện dụng. Những sản phẩm này có giá phổ biến từ 100.000 – 400.000 đồng, phù hợp nhu cầu của sinh viên, nhân viên văn phòng và nhiều gia đình.

Sự đa dạng về chất liệu nỉ, cotton, bamboo cùng thiết kế trẻ trung, dễ phối đồ giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn, đồng thời bắt kịp xu hướng thời trang mới. Chị Trần Thanh Huyền, chủ một shop quần áo tại phường Trường Thi, chia sẻ: “Năm nay lạnh đến sớm, khách hỏi hàng tăng mạnh chỉ trong 1–2 tuần. Chúng tôi chủ động nhập áo giữ nhiệt, len, lông vũ từ sớm, giá không biến động mấy. Bên cạnh đó, giày ấm, khăn len, găng tay, mỹ phẩm dưỡng da mùa đông… cũng được cập nhật đầy đủ để phục vụ khách”.

Thời trang trẻ em lúc giao mùa luôn được các phụ huynh quan tâm, ưu tiên mua sắm. Ảnh: T.P

Theo chia sẻ của nhiều chủ cửa hàng, thời điểm đầu mùa, khách chủ yếu ưu tiên những sản phẩm giữ ấm vừa phải, phù hợp tiết trời se lạnh. Do đó, dòng áo khoác chống gió, áo phao mỏng, áo len nhẹ đang chiếm ưu thế. Đặc biệt, các cửa hàng nhanh nhạy với thị hiếu đã đưa về nhiều mẫu “hot trend”, phong cách Hàn Quốc trẻ trung hoặc kiểu dáng hiện đại, tối giản phù hợp xu hướng tối ưu tủ đồ của người tiêu dùng trẻ. Không chỉ thời trang nữ mà thời trang trẻ em cũng chứng kiến sức mua rất mạnh.

Tại chợ Vinh, khu chuyên kinh doanh đồ khăn áo trẻ em luôn đông khách. Khi thời tiết chuyển lạnh, cha mẹ thường mua sắm theo mùa, đặc biệt với trẻ nhỏ đang trong độ tuổi phát triển nhanh. Đang lựa chọn áo khoác cho con, chị Vương Minh Nguyệt (phường Vinh Phú) cho biết: “Nhà có hai bé, mỗi năm đến mùa đông lại phải thay đồ vì các con lớn nhanh. Tôi ưu tiên áo giữ nhiệt, áo khoác nhẹ, quần nỉ, chất liệu ấm nhưng mềm và co giãn. Hàng Việt Nam, giá vừa phải nên dễ mua sắm”.

Thời trang Đông năm nay, các phân khúc giá bình dân chiếm ưu thế, phong cách tối giản được ưa chuộng. Ảnh: T.P

Một điểm đáng ghi nhận, giá các mặt hàng thời trang mùa đông năm nay khá ổn định. Nhiều tiểu thương cho rằng nguồn cung phong phú, hàng nhập về sớm và nhu cầu mua sắm phân bổ theo mùa nên chưa xuất hiện tình trạng “sốt giá”. Song song đó, nhiều cửa hàng triển khai ưu đãi sớm, tặng voucher, giảm giá theo combo để kích cầu, tạo sức cạnh tranh. Tại các nhà sách, siêu thị, mặt hàng giữ nhiệt như tất dày, mũ len, khăn quàng, bao tay, miếng dán giữ nhiệt, túi chườm nóng… cũng đồng loạt “lên kệ”, phục vụ đa dạng đối tượng tiêu dùng.

Thiết bị sưởi bán chạy, máy sấy áo quần “lên ngôi”

Máy sưởi ấm cũng được nhiều gia đình tìm mua tại các cửa hàng gia dụng. Ảnh: T.P

Không chỉ thời trang, nhóm hàng gia dụng mùa đông cũng đang bước vào đợt “cao điểm sớm”. Tại các hệ thống điện máy và cửa hàng gia dụng, nhiều thiết bị sưởi, sấy, làm ấm được bày bán đầy đủ, từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Ghi nhận tại các cửa hàng điện máy trên đường Thăng Long, Quang Trung, Mai Hắc Đế, Lê Lợi… lượng khách đến tham khảo và mua sắm tăng mạnh, sức mua tăng gấp 5–7 lần so với ngày thường chỉ trong khoảng 2 tuần trở lại đây.

Trong đó, thiết bị “hot” nhất là máy sấy áo quần, mặt hàng vốn được người dân đặc biệt quan tâm khi thời tiết mưa lạnh, độ ẩm cao khiến quần áo lâu khô, thậm chí có mùi ẩm mốc. Anh Nguyễn Văn Hiền, chủ cơ sở điện máy trên đường Thăng Long, cho hay: “Khoảng hai tuần nay, khách mua máy sấy tăng mạnh. Dòng máy sấy chuyên dụng của Samsung, Electrolux giá 8–13 triệu đồng được ưa chuộng vì vừa sấy vừa làm phẳng áo quần. Khách hàng chủ yếu là gia đình trẻ, người đi làm văn phòng”.

Thời tiết mưa rét, độ ẩm cao, máy sấy áo quần, máy giặt có chức năng sấy được ưa chuộng. Ảnh: T.P



Không chỉ các dòng máy cao cấp, phân khúc tủ sấy, máy sấy mini, máy sấy gấp gọn với mức giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng cũng “bán đắt như tôm tươi”, phù hợp túi tiền nhiều hộ gia đình hoặc sinh viên ở trọ. Một số cửa hàng còn liên tục livestream bán hàng, tặng kèm quà, hỗ trợ lắp đặt để hút khách. Chị Phạm Minh Anh, xã Nghi Lộc, chia sẻ: “Trời mưa ẩm, quần áo giặt xong phơi mãi không khô, có mùi rất khó chịu nên tôi quyết định đầu tư máy sấy. Năm nay lạnh đến sớm nên mua sớm để dùng cho cả mùa”.

Cũng trong nhóm hàng mùa đông, các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và sưởi ấm như máy sưởi gốm, quạt sưởi, bàn là hơi nước, máy hút ẩm, chăn đệm điện, thảm sưởi, thảm ngải cứu… rất được quan tâm. Đặc biệt, các chương trình trả góp lãi suất 0%, tặng quà, giảm giá theo gói giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn.

Thị trường chăn ga, gối, đệm cũng trở nên nhộn nhịp. Tại một cửa hàng trên đường Mai Hắc Đế, lượng khách tăng ngay từ cuối tháng 10. Các dòng chăn lông cừu, nhung tuyết, lông thỏ, lông chồn… nhập về số lượng lớn, đa dạng mẫu mã và kích cỡ.

Chị Trần Mỹ An – nhân viên cửa hàng chia sẻ: “Đầu mùa, chúng tôi áp dụng giảm giá từ 20–40% cùng quà tặng kèm để thu hút khách. Dự báo mùa đông năm nay lạnh sâu nên lượng hàng nhập nhiều hơn”. Ở nhiều siêu thị, các sản phẩm gia dụng mùa lạnh như bình nước giữ nhiệt, phích, bình siêu tốc, hộp đựng cháo giữ nhiệt, đồ lót giữ nhiệt… cũng bán tốt.

Đa dạng đèn đèn sưởi nhà tắm với nhiều phân khúc giá khác nhau. Ảnh: T.P

Theo các đơn vị bán lẻ, việc nhu cầu tăng mạnh ngay đầu mùa khiến doanh nghiệp chủ động dự trữ, nhập hàng sớm và xây dựng chiến lược bán hàng theo đợt. Nhiều đơn vị còn đẩy mạnh dịch vụ giao hàng tận nơi, bảo hành tại nhà, tư vấn sử dụng thiết bị an toàn mùa đông. Điểm đáng ghi nhận là người dân ngày càng quan tâm đến sản phẩm chính hãng, chất lượng tốt, tiết kiệm điện và an toàn sức khỏe, đặc biệt với thiết bị điện. Nhiều gia đình lựa chọn thiết bị có chế độ an toàn tự ngắt, công nghệ sấy hơi nước, lọc bụi, khử mùi, thân thiện với trẻ nhỏ. Trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu chịu áp lực tăng, việc hàng hóa mùa đông vẫn giữ mức giá ổn định cho thấy thị trường đang được cung ứng cân đối, là tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng.

Theo dự báo thời tiết, mùa đông năm nay tại Bắc Trung Bộ có thể lạnh sâu hơn trung bình nhiều năm, kéo dài nhiều đợt rét ẩm. Do vậy, giới kinh doanh kỳ vọng sức mua sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt vào dịp cuối tháng 11 và trước Tết Nguyên đán. Với tâm lý chủ động tiêu dùng, xu hướng hướng tới sản phẩm tốt, an toàn, cùng sự linh hoạt của các kênh bán lẻ, thị trường mùa đông tại Nghệ An tiếp tục được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng ổn định trong thời gian tới./.