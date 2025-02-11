Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 2/11: Có mưa rào rải rác, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 2/11: Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, riêng phía Nam có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – cấp 5. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Cụ thể:

* Khu vực Vùng núi:

Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Nhiệt độ : 19 – 24 độ C

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du:

Trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 20 – 24 độ C

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển:

Trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

- Nhiệt độ : 20 – 24 độ C

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư:

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

- Nhiệt độ : 20 – 23 độ C

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa có cường độ ổn định, sau được tăng cường mạnh thêm, kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng phía Nam có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – cấp 5. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.