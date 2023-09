Thống nhất chủ trương đầu tư 4 dự án tại các huyện Tân Kỳ, Hưng Nguyên, Thanh Chương và Con Cuông

(Baonghean.vn) - Chiều 6/9, tỉnh Nghệ An phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore phối hợp tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư Singapore vào Nghệ An với chủ đề "Nghệ An – Điểm đến đầu tư an toàn, tin cậy và hiệu quả”.