Thống nhất chủ trương tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định, việc tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình thống nhất sẽ giúp đồng bộ nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Chiều 15/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Mai Văn Chính chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan để nghiên cứu, xem xét hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Ba chương trình mục tiêu quốc gia có phạm vi, đối tượng trùng lắp

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 được phê duyệt tại Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020.

Thời gian qua, việc triển khai các chương trình này đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã cơ bản đạt, vượt các mục tiêu, chỉ tiêu được giao cho giai đoạn 2021 - 2025. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I) hoàn thành 6/9 nhóm mục tiêu đề ra.

Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo đánh giá tổng thể tình hình thực hiện, chỉ rõ sự trùng lắp về phạm vi, đối tượng, nội dung đầu tư giữa 3 chương trình; đồng thời đề xuất phương án lồng ghép, hợp nhất, tích hợp phù hợp, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tránh chồng chéo.

Theo ý kiến của một số đại biểu, các chương trình đều hướng tới các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, nơi vừa là xã nông thôn, vừa thuộc xã nghèo. Các hạng mục đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề có nhiều nội dung trùng lặp.

Việc triển khai độc lập 3 chương trình thời gian qua khiến nguồn lực bị phân tán, chậm giải ngân vốn đầu tư công; gây khó khăn cho địa phương trong lập kế hoạch, báo cáo, huy động vốn đối ứng; chồng chéo trong quản lý, giám sát, giảm hiệu quả đầu tư và chưa tận dụng được tính bổ trợ giữa các chương trình.

Tích hợp để đồng bộ nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định, cả ba chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay đều hướng tới nhóm đối tượng và địa bàn tương đồng, chủ yếu là khu vực nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi tập trung tỷ lệ hộ nghèo cao nhất. Khi phê duyệt, Quốc hội đã yêu cầu xác định rõ nội dung, đối tượng, địa bàn; lồng ghép chính sách, tích hợp nguồn lực để bảo đảm phân bổ đồng bộ, phù hợp với đặc thù vùng miền.

Ông nhấn mạnh, việc tổng kết, điều chỉnh các chương trình cần thực hiện theo hướng tích hợp nội dung liên quan, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và giảm nghèo bền vững, với ưu tiên cao hơn cho khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề xuất hai cách triển khai. Thứ nhất, xác định một số mục tiêu chung cho cả ba chương trình, trong đó chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững mang tính toàn quốc, còn vùng đồng bào dân tộc được ưu tiên trọng điểm hơn. Thứ hai là xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và phân cấp cụ thể cho địa phương là giải pháp căn bản để khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán, nâng cao hiệu quả đầu tư công và bảo đảm các chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả thực chất, bền vững. Trung ương tập trung ban hành chính sách, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thống nhất chủ trương tích hợp ba chương trình thành một chương trình mới, với một mục tiêu chung nhưng gồm hai hợp phần: Nông thôn mới – giảm nghèo và dân tộc thiểu số. Trong đó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ có chính sách đặc thù, giữ lại yếu tố văn hóa đặc trưng, loại bỏ nội dung trùng lặp với chương trình nông thôn mới và giảm nghèo.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định, việc tích hợp 3 chương trình mang lại nhiều thuận lợi và đã nhận diện rõ khó khăn để khắc phục. “Công tác chuẩn bị, đề xuất hợp nhất, tích hợp phải có sự chuẩn bị hết sức bài bản, công phu, nhanh nhưng phải bảo đảm chất lượng để trình cấp trên xem xét, quyết định”, ông nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, việc nghiên cứu đề xuất hợp nhất phải rà soát kỹ lưỡng nội dung của 3 chương trình và các chương trình mục tiêu khác, đặt trong bối cảnh địa giới hành chính, địa vị pháp lý của các cấp chính quyền đã thay đổi; đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền mạnh mẽ.

Ông yêu cầu giữ nguyên toàn bộ mục tiêu, đối tượng, chính sách đã được Quốc hội phê duyệt cho cả 3 chương trình, kéo dài thời gian thực hiện đến 2035. Nội dung chồng chéo sẽ được lược bỏ còn lại giữ nguyên và Chương trình mới không phải xây dựng lại, không phải phê duyệt lại từ đầu mà có 2 hợp phần. Cơ quan chỉ đạo của 3 chương trình là Chính phủ, các bộ tham gia; Bộ Tài chính làm đầu mối chung.