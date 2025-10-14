Kinh tế Thống nhất kiện toàn mô hình khuyến nông trước ngày 30/10/2025 Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Tỉnh uỷ Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An, trong đó có hệ thống khuyến nông địa phương.

Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã

Theo đó, Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu nghiên cứu, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, mỗi sở (trừ Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế) chỉ duy trì 01 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước...

Đối với cấp xã: Nghiên cứu thành lập 01 đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân trên địa bàn như các lĩnh vực văn hoá, thể thao, truyền thông, môi trường, nông nghiệp...); đẩy mạnh xã hội hoá ở những nơi có đủ điều kiện.

Tại Thông báo kết luận của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo Chính phủ có Công văn 145/CV-BCĐ ngày 08/10/2025 do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình ký hướng dẫn kiện toàn hệ thống tổ chức thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gửi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nội dung cụ thể như sau:

Ban chỉ đạo Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai việc sắp xếp hệ thống tổ chức khuyến nông 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã), trong đó:

- Đối với cấp tỉnh: Thực hiện thống nhất mô hình Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, trong đó tập trung làm nhiệm vụ hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, kiểm tra và hỗ trợ cấp xã thực hiện công tác khuyến nông.

- Đối với cấp xã: Chỉ đạo UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp thành lập 01 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã để cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trên địa bàn (đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, khuyến nông, đô thị...). Nội dung trên hoàn thành trước ngày 30/10/2025.

Đoàn chuyên gia đánh giá quy trình sản xuất rau củ quả chuẩn Global GAP tại HTX Nông nghiệp Quỳnh Bảng, xã Quỳnh Anh. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Kết thúc mô hình Trạm khuyến nông khu vực

Theo Văn bản số 145-CV/BCĐ và Hướng dẫn số 7818/BNNMT-TCCB ngày 13/10, Bộ Nông nghiệp & Môi trường đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng phương án kết thúc hoạt động của các trung tâm, trạm khuyến nông khu vực trực thuộc Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh: Điều chuyển chức năng, nhiệm vụ và viên chức khuyến nông tại các trung tâm, trạm khuyến nông khu vực về công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu ở cấp xã để thực nhiệm vụ khuyến nông.

Cán bộ Trạm Khuyến nông khu vực Quỳnh Lưu phối hợp với đối tác kiểm tra mô hình trồng cà rốt hữu cơ. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Trên cơ sở số lượng viên chức khuyến nông đang công tác tại cấp tỉnh và các trung tâm, trạm khuyến nông khu vực, chỉ đạo sắp xếp, bố trí cấp xã có sản xuất nông lâm ngư nghiệp từ 2 - 3 viên chức chuyên trách khuyến nông công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông. Kết hợp với cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực nông nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm ít nhất mỗi xã có 5 – 6 cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực khuyến nông, không tăng tổng số biên chế viên chức khuyến nông.

Cán bộ khuyến nông về cơ sở, bám mô hình kịp thời tư vấn cho nông dân. Ảnh: Nguyễn Hải

Chỉ đạo chính quyền cấp xã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác khuyến nông, không “khoán trắng” cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp xã; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ khuyến nông cộng đồng, tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ, hướng dẫn nông dân liên kết phát triển sản xuất nông nghiệp.

Chỉ đạo Ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh với Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc triển khai các nhiệm vụ khuyến nông trên địa bàn kịp thời, hiệu quả.

Ban chỉ đạo Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức khuyến nông ở địa phương theo tại Thông báo số 371-TB/VPTW ngày 03/10/2025, hoàn thành trước ngày 15/10/2025; đồng thời tăng cường tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở cấp xã, khuyến nông cộng đồng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Mô hình bí xanh trên đất bãi xã Thuần Trung được sự hỗ trợ tích cực của Trạm khuyến nông khu vực Đô Lương nay điều chuyển về các xã sẽ càng thuận lợi hơn. Ảnh: Nguyễn Hải