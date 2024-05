Thông qua chủ trương tăng mức chi hỗ trợ để giữ chân huấn luyện viên lò bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An

Sáng 2/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2024. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số sở, ngành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định chế độ dinh dưỡng và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao Nghệ An”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương ban hành chính sách hỗ trợ huấn luyện viên đào tạo vận động viên bóng đá trẻ tỉnh Nghệ An với số lượng 10 huấn luyện viên trưởng và 20 huấn luyện viên phó.

Cụ thể, ngoài các chế độ huấn luyện viên được hưởng tại Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu, huấn luyện viên trưởng sẽ được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng/người/tháng, huấn luyện viên phó sẽ được hỗ trợ thêm 8 triệu đồng/người/tháng.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh trình bày tờ trình đề nghị “Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định chế độ dinh dưỡng và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao Nghệ An". Ảnh: Thành Duy

"Nghệ An được đánh giá nơi đào tạo bóng đá trẻ lớn, có chất lượng của cả nước và là môn thể thao trọng điểm. Tuy nhiên, Nghị định số 152/2018/NĐ-CP thì mức chi đối với các huấn luyện viên trưởng và huấn luyện viên phó rất thấp", Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh nêu lý do đề xuất chính sách trên với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cho biết thêm, với chế độ hiện nay Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An không giữ chân được huấn luyện viên khi vừa rồi có 2 huấn luyện viên đã rời trung tâm về đầu quân cho đơn vị khác.

Được biết, hiện nay mức lương của các huấn luyện viên còn thấp, chỉ khoảng 4,68 triệu/tháng, doanh nghiệp hỗ trợ thêm 4,5 triệu/tháng. Trong khi đó, một số địa phương khác có chính sách chi trả các huấn luyện viên rất cao nên dẫn đến thực tế không giữ chân được một số huấn luyện viên.



Vì vậy, nếu chính sách mới được ban hành sẽ góp phần động viên, khuyến khích, giữ chân được các huấn luyện viên có năng lực, trình độ, giúp họ yên tâm công tác, dồn tâm huyết cho đào tạo nguồn vận động viên trẻ.

Sông Lam Nghệ An là một trong những câu lạc bộ có bề dày truyền thống trong công tác đào tạo trẻ. Tính đến thời điểm hiện tại, các đội U11, U13, U17 Sông Lam Nghệ An đang nắm giữ kỷ lục về số lần vô địch tại các giải bóng đá U11, U13, U17 Quốc gia. Ngoài ra, U15, U19 hay U21 Sông Lam Nghệ An cũng đã để lại những dấu ấn đậm nét tại giải quốc nội. Có được thành tích nói trên, không thể không nhắc đến những cống hiến miệt mài của các thế hệ huấn luyện viên tại lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ. Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An hiện có 25 huấn luyện viên đào tạo cho khoảng hơn 200 vận động viên thuộc 9 lớp theo các độ tuổi.

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An hiện có 25 huấn luyện viên đào tạo cho khoảng hơn 200 vận động viên thuộc 9 lớp theo các độ tuổi. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thống nhất chủ trương ban hành chính sách bổ sung quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển cấp xã trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện là 130 ngàn đồng/người/ngày, trong thời gian tập trung thi đấu là 200 ngàn đồng/người/ ngày.

Nguyên nhân do thời điểm HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND, ngân sách cấp xã chưa đảm bảo kinh phí để chi các hoạt động văn hóa, thể thao.

Ngày 9/12/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025; trong đó có nội dung quy định "hỗ trợ các xã chi hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, phát thanh, truyền thanh theo mức tối thiểu 100 triệu đồng/xã/năm”.

Như vậy, từ ngày 1/1/2022 cấp xã đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ các hoạt động, trong đó có thể dục thể thao 100 triệu đồng.

Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên nhưng chỉ mới dừng ở đội tuyển năng khiếu tỉnh, đội tuyển cấp huyện mà chưa có đội tuyển cấp xã.

Mặt khác, cũng chưa có văn bản nào của tỉnh quy định về mức chi chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển cấp xã tham gia thi đấu các giải do huyện tổ chức, vì vậy ngân sách cấp xã không có căn cứ để chi cho nội dung này.

Cho nên, việc bổ sung chính sách về chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển cấp xã vào Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND là hết sức cần thiết.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trương, UBND tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét thông qua, ban hành Nghị quyết để làm căn cứ thực hiện.