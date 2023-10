Thông tin nổi bật tại Nghệ An ngày 21/10

Theo dõi Báo Nghệ An trên

* Sáng 21/10, Đoàn công tác HĐND Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đã về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt – Lào dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Dâng nén hương thơm và lẵng hoa tươi thắm trước Điện thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ, Đoàn công tác của HĐND Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Nghệ An đã bày tỏ với tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho nền hoà bình, thống nhất của Việt Nam và tình hữu nghị quốc tế đặc biệt của hai nước Việt - Lào.

Đoàn công tác của HĐND Thủ đô Viêng Chăn và HĐND tỉnh Nghệ An cũng làm lễ dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài liệt sĩ và dâng hương trước các phần mộ liệt sĩ; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh vì nền hoà bình, độc lập của hai nước, vì tình bạn quốc tế thuỷ chung, trong sáng.

Trong khuôn khổ chương trình công tác, Đoàn HĐND Thủ đô Viêng Chăn (Lào) và HĐND tỉnh Nghệ An đã đi tham quan tổ hợp Tập đoàn TH tại huyện Nghĩa Đàn.

Đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào. Ảnh: M.H

* Chiều 21/10, để chủ động ứng phó gió mạnh trên biển, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành Công văn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã ven biển và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Huyện Quỳnh Lưu kêu gọi tàu thuyền về tránh trú an toàn trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới dịp cuối tháng 9 vừa qua. Ảnh tư liệu: Hồng Diện

* UBND tỉnh vừa chỉ đạo lập Đoàn liên ngành tiếp tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản ở huyện Quỳ Hợp đối với các doanh nghiệp chưa có tên trong danh sách kiểm tra theo hai Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 và 1505/QĐ-UBND ngày 2/6/2022.

Một khu vực mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Nhật Lân

* Từ ngày 16 đến 21/10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An đã làm việc với một số cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương nhằm kêu gọi hợp tác, đầu tư vào Nghệ An. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Cục thống nhất cao trong việc hỗ trợ tỉnh Nghệ An qua cơ quan đầu mối là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh triển khai các chương trình xúc tiến du lịch trọng điểm của tỉnh trong năm 2024.

Đoàn đã có buổi làm việc với Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Ảnh: LP

* Tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An nằm trong tổng thể quy hoạch đường bộ ven biển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh, giảm lưu thông trên Quốc lộ 1A...

Cùng xem những hình ảnh tuyệt đẹp về công trình giao thông hơn 4.600 tỷ đồng này.

Ảnh: Thành Cường

* Sáng 21/10, tại thành phố Vinh, Thư viện tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết Liên hiệp Thư viện Bắc miền Trung nhiệm kỳ 2022 – 2024 và Tọa đàm “Chuyển đổi số trong hoạt động thư viện - Thực trạng và giải pháp”. Tại Tọa đàm, với kinh nghiệm thực tiễn trong ứng dụng chuyển số tại các đơn vị, các tham luận của Thư viện Quốc gia, Trường Đại học Văn hóa và Thư viện các tỉnh Bắc miền Trung đã phân tích những yêu cầu trong chuyển đổi số hoạt động thông tin thư viện; luận giải về những vấn đề cần quan tâm đối với thư viện khi chuyển đổi số.