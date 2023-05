Thông tin nổi bật tỉnh Nghệ An ngày 20/5

Tin mới

Sông Lam Nghệ An chia điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Vinh (Baonghean.vn) - Dù được thi đấu trên sân Vinh, được tiếp lửa bởi Chủ tịch câu lạc bộ Trương Sỹ Bá nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn phải chia điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 8 V.League 2023.

Nghe An fellow countrymen association in Russia lays wreath at President Ho Chi Minh Monument in Moscow (Baonghean.vn) - On the occasion of the 133rd anniversary of the beloved President Ho Chi Minh's birth (May 19, 1890 - May 19, 2023), the Nghe An fellow countrymen association currently living and working in the Russian Federation respectfully lays wreath at his monument.



Former President Nguyen Minh Triet hopes that VSIP Nghe An shall contribute to the province's leap (Baonghean.vn) - Mr. Nguyen Minh Triet expressed his desire that there will be significant impetuses for the homeland of President Ho Chi Minh to develop stronger, deserving its role and position; in which VSIP Nghe An needs to become a catalyst to contribute to the province's leap in development.



Tản văn hay: Hương cau (Baonghean.vn) - Mỗi mùa đều có những hoa trái riêng, và mỗi hoa trái lại mang tới cho đất trời cùng cuộc sống con người những hương vị đặc trưng, đáng nhớ. Có một hương thơm dìu dịu nồng nàn đầu mùa hạ, gắn bó với những vùng thôn quê, đó là hương cau.

Xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm lĩnh vực đất đai ở xã Thanh An (Thanh Chương) (Baonghean.vn) - Khu vực Đảo Chè, xã Thanh An đang tồn tại một vụ việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép nhiều công trình phục vụ mục đích phi nông nghiệp trên đất rừng sản xuất.

Chủ tịch Sông Lam Nghệ An động viên đội nhà trước trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Baonghean.vn) -Trước trận đấu trên sân Vinh tại vòng 8 V.League 2023, ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An mong muốn truyền thêm động lực đến các cầu thủ, giúp họ tự tin bước ra sân và giành được kết quả thuận lợi trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội và Nghệ An tặng quà tại huyện Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Trong 3 ngày, từ 18 đến 20/5, đoàn công tác của Hội LHPN thành phố Hà Nội và Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã lên huyện Kỳ Sơn, thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng và cán bộ, hội viên phụ nữ 2 xã Nậm Cắn và Na Loi.

Chi Pu giành thứ hạng cao, làm đội trưởng ở show âm nhạc Trung Quốc Ở tập mới nhất của Đạp gió 2023, Chi Pu gây chú ý khi thăng hạng cá nhân và trở thành đội trưởng trong vòng công diễn thứ hai. Cô đang nhận được sự quan tâm từ khán giả xứ Trung sau màn trình diễn Đóa hoa hồng và See tình ở các tập trước.

Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Bình Phước (Baonghean.vn) - Sáng 20/5, tại TP Vinh, đoàn công tác tỉnh Bình Phước đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước.

Trả lời kiến nghị cử tri thành phố Vinh về các dự án chậm tiến độ, gây ảnh hưởng môi trường và cảnh quan đô thị (Baonghean.vn) - Cử tri phường Lê Lợi, thành phố Vinh phản ánh hiện nay trên địa bàn có Dự án Khu nhà ở liền kề của Công ty CP Tư vấn thiết kế đường bộ Nghệ An và Dự án nhà ở cao cấp, Thương mại dịch vụ của Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30 được quy hoạch nhiều năm.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội thanh niên công nhân năm 2023 (Baonghean.vn) - Chuỗi hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội thanh niên công nhân năm 2023 góp phần chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, thanh niên công nhân trong giai đoạn hiện nay.

Chi tiết 10 thông tư về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức được đề xuất bãi bỏ Bộ Nội vụ dự kiến bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan, hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.



Học sinh xứ Nghệ căng mình ôn thi trong nắng nóng hơn 40 độ (Baonghean.vn) - Thời tiết nắng nóng trong những ngày qua khiến cho việc học tập, ôn thi của rất nhiều học sinh bị ảnh hưởng. Trong khi đó, đây là thời điểm tăng tốc của học sinh cuối cấp với rất nhiều kỳ thi quan trọng sắp tới.

Nghệ An tiếp tục có mức cảnh báo cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm (Baonghean.vn) - Đây là lần thứ 2 trong năm 2023, toàn tỉnh Nghệ An nằm trong dự báo cấp cháy rừng ở mức cao nhất. Nhất là trong thời điểm đã xảy ra cháy rừng trên địa bàn huyện Nam Đàn ngày 19/5.

Nỗi đau của người mẹ khi các con lần lượt vào tù (Baonghean.vn) - Sinh được 4 người con thì 2 trong số đó lần lượt vào tù vì ma túy. Trong đó, Hải từng nhiều lần vào tù ra tội. Ở lần thứ 3 phạm tội này Hải lĩnh mức án 16 năm tù khiến người mẹ già yếu buồn phiền, lo lắng không còn cơ hội gặp các con.

Nghệ An tăng cường quản lý, hạn chế nạn bảo kê máy gặt (Baonghean.vn) - Để không xảy ra tình trạng “độc quyền”, nạn bảo kê, làm giá máy gặt, ngay từ đầu vụ, nhiều địa phương đã tăng cường quản lý, làm chặt khâu kiểm soát, niêm yết giá công khai…

Hướng tới Giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023: Cháy bỏng cùng những ngày hè sôi động (Baonghean.vn) - Tháng 6 này, Giải Bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Nghệ An - Ngày hội bóng đá trẻ thơ lớn nhất tỉnh sẽ trở lại… Giải đấu hứa hẹn sẽ là một sân chơi bổ ích, lý thú trong dịp hè; nuôi dưỡng ước mơ, nâng bước các em vào các sân chơi chuyên nghiệp quốc gia và quốc tế.

Tổng thống Putin gọi các đối thủ của Nga là 'kẻ ngốc' (Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi các đối thủ của Nga là "kẻ ngốc" vì ông cho rằng họ có tư tưởng tân thực dân.

Nghe An Province’s working delegation meets with leaders of South Korea’s Gwangju City (Baonghean.vn) - On May 19, the working delegation from Nghe An province, led by Mr. Nguyen Nam Dinh - Member of the Standing Committee of the Provincial Party Committee, Permanent Vice Chairman of the Provincial People's Council, visited and worked in South Korea.



Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trong ngành Y tế Nghệ An (Baonghean.vn) - Sở Y tế Nghệ An thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trong ngành bằng hình thức xét tuyển như sau:

Khởi tố đối tượng vận chuyển 2 kg ma túy để lấy 10 triệu đồng (Baonghean.vn) - Nhận lời vận chuyển 2 kg ma túy từ bản Sa Vang, xã Tà Cạ đến bản Cầu Tám, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn để lấy 10 triệu đồng tiền công, Sơn đã bị bắt quả tang khi đang trên đường vận chuyển.

Nắng nóng làm tăng nguy cơ cháy xe, hãy bỏ ngay những việc làm sau Mùa hè nắng nóng là lý do gia tăng các vụ cháy xe trong thời gian gần đây. Nhưng nguyên chính phần lớn lại đến từ sự bất cẩn của những người dùng.

Nghệ An lập chốt canh lửa rừng những ngày đỉnh nắng (Baonghean.vn) - Những ngày qua, Nghệ An nắng nóng gay gắt, nhiệt độ luôn ở mức rất cao, có thời điểm 41 °C đến 43 °C. Để chủ động công tác PCCCR, lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, tăng cường canh gác lửa rừng nhằm phát hiện xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố.

Mai Phương Thúy phản hồi về tình trạng sức khỏe sa sút, liên tục đau ốm Mai Phương Thúy liên tục gặp các vấn đề về sức khỏe như bị sốt, đau xương khớp... Có lần cô phải nhập viện khẩn cấp trong đêm.

Nỗi lo ở khu tái định cư vùng sạt lở (Baonghean.vn) - Sau khi những vết nứt bí ẩn xuất hiện ở bản cũ, 49 hộ dân người Mông đã được di dời đến nơi ở mới. Tuy nhiên, ở khu tái định cư chưa được bao lâu, người dân lại tiếp tục bất an vì những nguy cơ sạt lở, ngập nước.

Công Phượng lo khó được trở lại đội tuyển; Thái Lan 'tố' Sananta gây loạn trận chung kết SEA Games (Baonghea.vn) - Công Phượng cho rằng việc có quá ít thời gian thi đấu tại Yokohama FC sẽ cản trở khả năng trở lại tuyển Việt Nam; Truyền thông Thái Lan đã lên tiếng cáo buộc tiền đạo Indonesia đã "mồi lửa" cho vụ hỗn chiến ở trận chung kết SEA Games 32 là những tin tức thể thao nổi bật 24h qua.

Nhà Trắng dự đoán số phận Ukraine theo kịch bản bán đảo Triều Tiên (Baonghean.vn) - Tờ Politico dẫn các nguồn tin cho biết, giới chức Mỹ đang lên kế hoạch cho khả năng cuộc chiến tranh Nga-Ukraine sẽ biến thành một cuộc xung đột đóng băng kéo dài nhiều năm - có lẽ hàng thập kỷ - và gia nhập hàng ngũ các cuộc đối đầu kéo dài tương tự ở bán đảo Triều Tiên.