Thủ đoạn của nhóm thanh niên ghi đề qua mạng ở Nghệ An

Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Lê Ngọc Anh, sinh năm 1992; Ngô Thái Văn, sinh năm 1981 đều trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông và Nguyễn Quốc Linh, sinh năm 1984, trú tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông về hành vi đánh bạc.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an huyện Con Cuông phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề. Để che mắt các cơ quan chức năng, các đối tượng đã sử dụng tin nhắn điện thoại di động, các mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, các đối tượng cầm đầu đã lôi kéo được nhiều người dân trên địa bàn tham gia, ảnh hưởng xấu tới tình hình ANTT, Công an huyện Con Cuông đã xác lập chuyên án 720B để đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm cờ bạc này.

03 đối tượng Lê Ngọc Anh, Ngô Thái Văn, Nguyễn Quốc Linh bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Ảnh: Đức Vũ

Đến 17 giờ ngày 02/8/2020, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Con Cuông đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt, khám xét 03 đối tượng gồm Lê Ngọc Anh, Ngô Thái Văn và Nguyễn Quốc Linh về hành vi đánh bạc, thu giữ 5 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 2 quyển sổ ghi chép số lô, đề. Mở rộng điều tra, Công an huyện Con Cuông tiếp tục làm rõ 02 đối tượng liên quan gồm Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1976, trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương và Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1982, trú tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông, thu giữ 10 triệu đồng và 03 điện thoại di động



Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, bước đầu cơ quan điều tra đã chứng minh số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc trong 03 ngày (từ 27-29/7/2020) là gần 100 triệu đồng. Trong ổ nhóm đánh bạc này, đối tượng Nguyễn Quốc Linh và Lê Ngọc Anh có vai trò nhận các số lô, đề mà người chơi chuyển đến, các đối tượng còn lại là những người chơi số lô, đề.

Hiện Công an huyện Con Cuông đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.