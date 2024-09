Pháp luật Thu giữ trên 1.700 sản phẩm bánh Trung thu không rõ nguồn gốc tại huyện Hưng Nguyên Toàn bộ số bánh Trung thu đều do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ được thu giữ tại một cơ sở kinh doanh ở xã Hưng Tây.

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì phối hợp với Cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh hộ P.T.N (SN 1985), thuộc xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, phát hiện, thu giữ 1.776 sản phẩm bánh Trung thu các loại do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đoàn liên ngành kiểm tra tại một điểm kinh doanh bánh Trung thu. Ảnh: Phạm Thủy

Theo số liệu tổng hợp, từ tháng 8 đến nay, Công an Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, xử lý gần 200 vụ, với các vi phạm chủ yếu là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt, đồng thời tiêu hủy gần 30.000 sản phẩm đồ chơi các loại, hơn 39.000 sản phẩm kẹo, bánh Trung thu, 1.000 kg sản phẩm động vật các loại, với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng./.