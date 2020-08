Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới: Có chính sách thỏa đáng cho đội ngũ công an xã bán chuyên trách

Sáng 3/8, Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng lực lượng Công an xã bán chuyên trách có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.





Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Vũ

Cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, tỉnh Nghệ An, Công an Nghệ An đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp bố trí Công an chính quy tại 100% địa bàn các xã, thị trấn.

Các trưởng công an xã bán chuyên trách đã được điều chuyển sang vị trí công tác khác hoặc nghỉ hưu trước thời hạn; các phó trưởng Công an xã và Công an viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, bố trí công việc khác hoặc cho nghỉ theo chế độ. Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ảnh: Vương Linh Tổng số công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay là 4.286 đồng chí, trong đó còn 462 đồng chí phó trưởng công an xã; 3.824 đồng chí công an viên. Là lực lượng vũ trang bán chuyên trách trong hệ thống tổ chức Công an nhân dân, lực lượng Công an xã bán chuyên trách là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân, thể hiện rõ vai trò, vị trí tiên phong, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.



Từ năm 2015 đến nay lực lượng công an xã bán chuyên trách đã chủ động phát hiện, tiếp nhận thông tin, phân loại và trực tiếp giải quyết trên 2.920 vụ việc liên quan đến ANTT; phối hợp hòa giải hơn 800 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân; lập hồ sơ chuyển công an cấp trên giải quyết hơn 725 vụ việc theo thẩm quyền; gọi hỏi, răn đe hàng trăm đối tượng vi phạm và có biểu hiện vi phạm pháp luật để phòng ngừa chung.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an Nghệ An tặng quà các đồng chí nguyên trưởng, phó công an xã, công an viên trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Đức Vũ Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở đã thực sự trở thành điểm sáng được nhiều địa phương trong cả nước liên hệ học tập như: “Tổ tuần tra nhân dân”; “Cựu chiến binh với công tác bảo đảm ANTT”; “Xứ, họ đạo bình yên, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”. Đặc biệt, đã cùng với lực lượng công an chính quy tham mưu xây dựng, duy trì hiệu quả 8 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương toàn quốc.



5 chiến sỹ công an xã anh dũng hy sinh, 91 chiến sỹ bị thương

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong thời gian qua, từ năm 2008 đến nay, đã có 1.220 lượt tập thể, 958 cá nhân trong lực lượng Công an xã bán chuyên trách được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có 5 đồng chí Công an xã bán chuyên trách anh dũng hi sinh, 91 đồng chí bị thương.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới- Thứ Trưởng Bộ Công an tặng quà cho các thân nhân 5 đồng chí công an xã bán chuyên trách dã anh dũng hy sinh. Ảnh: Đức Vũ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương về những thành tích, kết quả xuất sắc mà lực lượng Công an xã bán chuyên trách ở Nghệ An đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, công an xã bán chuyên trách đã nỗ lực bám dân, bám làng, bản, không quản ngại khó khăn, gian khổ để đảm bảo ANTT tại cơ sở. Nhiều chuyên án, vụ án lớn về hình sự, ma túy đều có sự tham gia tích cực của lực lượng Công an xã bán chuyên trách.

Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An tích cực tham mưu UBND các cấp có chế độ, chính sách thỏa đáng, hợp lý cho đội ngũ trưởng, phó Công an xã chuyển công tác, nghỉ hưu theo chế độ. Đối với những đồng chí đã chuyển công tác, nghỉ hưu cần quan tâm xây dựng trở thành những người uy tín, vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật tại cơ sở.