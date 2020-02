Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị các trường lấy ý kiến phụ huynh thời điểm học sinh đi học trở lại

Thông tin này được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid - 19) vào sáng 14/2. Đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.



Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, trong thời gian cho học sinh nghỉ học vừa qua, các nhà trường đã làm vệ sinh trường học và thiết bị, đồ dùng dạy học, đảm bảo môi trường an toàn nhất cho học sinh đến trường.

Đặc biệt thời gian qua, các tỉnh, thành phố đều tổ chức tập huấn các phòng, chống dịch cho tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ. Ảnh: TTXVN Ông cũng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế về để xây dựng quy trình; đồng thời yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các trường học phải chuẩn bị đầy đủ vòi nước, xà phòng… để đảm bảo vệ sinh cho học sinh.



Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh “tinh thần là phải an toàn, an tâm mới đi học trở lại”, đồng thời tiếp tục thực hiện thật tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn trong trường học và đặc biệt là phải tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện các biện pháp chống dịch nói chung và việc trở lại trường của học sinh nói riêng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, hiện nay ngành Giáo dục - Đào tạo có hệ thống sổ liên lạc điện tử và hầu hết các tỉnh, trường học đã ứng dụng, do đó đề nghị các tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường thông qua hệ thống sổ liên lạc điện tử lấy ý kiến phụ huynh học sinh thời điểm học sinh trở lại trường.

Đây là kênh thông tin thêm để tham mưu cho lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp với Sở Y tế đề xuất với UBND các tỉnh, thành có quyết định thời điểm cho học sinh phụ huynh đi học trở lại phù hợp với tình hình địa phương, vừa tạo đồng thuận trong phụ huynh.

Ngay sau phát biểu của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo phải tiếp tục sâu sát, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, hướng dẫn cụ thể, tạo được đồng thuận.