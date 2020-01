Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương thăm và làm việc tại Nghệ An

Trung tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương kết quả đạt được của các đơn vị trong năm vừa qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị cần chủ động phối hợp, bám nắm địa bàn; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn của các đơn vị trên địa bàn; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương.

Ngoài ra, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, đặc biệt là công tác trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm việc chấp hành kỷ luật, tổ chức cho bộ đội đón Tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, phối hợp với địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, yêu cầu; tổ chức chu đáo việc tiễn bộ đội xuất ngũ và đón chiến sĩ mới...